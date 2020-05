Estrenos de la semana: Opciones para ver por streaming

Más adelante en la semana, Erykah Badu y Jill Scott se enfrentarán en la última edición de la popular serie "Verzuz", y justo a tiempo para el Día de la Madre, Comedy Central presentará un nuevo documental con Awkwafina, Jim Gaffigan, Tig Notaro. y otros cómics y sus mamás.

Aquí hay una colección comisariada por periodistas de entretenimiento de The Associated Press de lo que está llegando a la televisión, streaming y plataformas de música esta semana.

Películas

“Spaceship Earth”: ¿Alguna vez se ha sentido más imprudente una visión de la vida que prospera bajo cuarentena? El documental de Matt Wolf, narra la experiencia de la "Biosfera 2". En 1991, ocho personas se mudaron a la réplica autónoma del ecosistema de la tierra en un experimento cerrado muy audaz. Esta historia espera altos niveles de familiaridad.

"Becoming": Desconocido hasta la semana pasada, este documental de Netflix sigue a Michelle Obama en su gira de libros de 34 ciudades 2018-2019 mientras se embarca en una nueva vida después de la Casa Blanca. La película, dirigida por Nadia Hallgren, es brillante e íntima, y captura a la ex primera dama dentro y fuera del escenario. Comienza a transmitir el miércoles.

"Rewind": la película de Sasha Joseph Neulinger, uno de los aspectos más destacados del Festival de Cine de Tribeca 2019, es una obra de autobiografía. Neulinger utiliza vídeos caseros para investigar el abuso sexual que sufrió cuando era niño y descubrir capas más profundas de trauma familiar. La película, que estará disponible el 11 de mayo por PBS el 11 de mayo, no siempre es fácil de ver. Pero "Rewind" también se trata de curar y detener los ciclos intergeneracionales de abuso. Eso hace que la película de Neulinger no solo sea conmovedora sino heroica.

Saul Bass: Para celebrar el centenario del legendario artista gráfico, el Criterion Channel presentará el domingo 20 películas que presentaron las secuencias de título innovadoras de Bass, desde su película reveladora, “The Man With the Gold Arm” de Otto Preminger, hasta “The Age of Innocence" de Scorsese. Incluso cuando las películas no son geniales, los títulos son deslumbrantes.

Guionista de cine Jake Coyle

Música

Erykah Badu vs. Jill Scott: Las reinas del movimiento neo-soul lucharán en Instagram Live, marcando el primer enfrentamiento femenino en la serie épica "Verzuz" de Swizz Beatz y Timbaland. Las cantantes seguirán el récord de enfrentamiento Babyface-Teddy Riley que explotó en las redes sociales y tuvo más de 500.000 espectadores. Con éxitos de R&B durante días y fanáticos febriles durante décadas, Badu y Scott seguramente proporcionarán otro momento viral en la música.

The Biebers: después de su serie de realidad en YouTube, Justin Bieber y su esposa modelo Hailey Bieber debutarán una nueva serie en Facebook Watch el lunes. El "The Biebers on Watch" de 12 episodios sigue la vida de la famosa pareja en Toronto y se filmará en los go-pros ubicados en su casa. Los nuevos episodios estarán disponibles los lunes, miércoles y viernes.

Hayley Williams: La líder de Paramore finalmente lanzará su álbum debut en solitario el viernes. La canción "Petals for Armor" de 15 pistas fue precedida por dos EPs, "Petals for Armor I" y "Petals for Armor II", y el álbum fue producido por su compañera de banda de Paramore, Taylor York. Williams y York ganaron la mejor canción de rock Grammy en 2015 por escribir el éxito pop de Paramore "Ain’t It Fun". Más Grammys podrían estar en su futuro.

The Rolling Stones: los veteranos rockeros lanzaron una serie semanal el domingo llamada "Extra Licks" en YouTube. El especial de seis partes presenta películas de conciertos de su ilustre carrera, que incluyen presentaciones del Voodoo Lounge Tour de 1994 y el Latin America Ole 2016.

Editor de música Mesfin Fekadu

Televisión

“Jeopardy! The Greatest of All Time”: la emisión se repite en 10 episodios diarios de media hora a partir del lunes. El concurso con las superestrellas Ken Jennings, Brad Rutter y James Holzhauer finalizará en el primer y último juego de Jennings de su racha de 74 juegos que estableció el récord de 2004.

"Dead to Me": la comedia oscura de Netflix está de regreso para su segunda temporada de 10 episodios el viernes, con cambios aún más salvajes para la viuda Jen (Christina Applegate) y Judy (Linda Cardellini), una pareja improbable y forjada en fuego. Para aquellos que están sopesando si unirse a los fanáticos adictos del programa, una sesión de atracones de la primera temporada debería ser todo lo que se necesita para llevarlo al tren.

“I Know This Much is True”: Mark Ruffalo ofrece otra actuación digna en la serie limitada de HBO adaptada de la novela de 1998 de Wally Lamb. Ruffalo, tres veces nominado al Oscar, juega frente a él como gemelos Thomas y Dominick, el primero dañado en cuerpo y alma y el segundo su protector de toda la vida. La serie de seis partes también presenta a Rosie O'Donnell, Archie Panjabi y Melissa Leo.

“Call Your Mother”: como madre, como comediante, o eso parece en el documental de Comedy Central sobre los cómics y sus mamás. La película es a su vez reveladora, estridente y encantadora, con las madres emergiendo como claras fuentes de inspiración para sus talentosos hijos.

Escritora de televisión Lynn Elber