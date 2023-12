Hollywood lamenta la muerte del productor Norman Lear

Norman Lear , productor ejecutivo de la serie de comedia "One Day at a Time" posa para un retrato en la gira de medios Winter Television Critics Association Press Tour el 13 de enero de 2020, en Pasadena, Calif.

LOS ÁNGELES.- Norman Lear, guionista, director y productor que revolucionó la televisión en horario estelar con All in the Family (Todo en familia), falleció la noche del 5 de diciembre a los 101 años.