Fallece el productor de televisión Norman Lear a los 101 años

LOS ÁNGELES.- Norman Lear , el guionista, director y productor que revolucionó la televisión en horario estelar con All in the Family (Todo en familia), The Jeffersons (Los Jefferson) y Maude, llevando la agitación política y social al mundo de las comedias televisivas, falleció. Tenía 101 años.

Era un activista liberal con ojo para el entretenimiento popular, creó comedias audaces y controvertidas que fueron acogidas por los espectadores que veían las noticias nocturnas para saber qué estaba pasando en el mundo. Sus programas ayudaron a definir la comedia en horario de máxima audiencia en la década de 1970, impulsaron las carreras de Rob Reiner y Valerie Bertinelli y convirtieron en superestrellas de mediana edad a Carroll O’Connor, Bea Arthur y Redd Foxx.

"Lear apartó la televisión de las esposas tontas y los padres tontos, los proxenetas, prostitutas, estafadores, detectives privados, yonquis, vaqueros y ladrones que constituían el caos televisivo, y en su lugar puso al pueblo estadounidense”, dijo alguna vez el difunto Paddy Chayefsky, guionista de la temprana época de oro de la televisión.

Los homenajes llegaron tras la muerte de Lear: “Amaba a Norman Lear con todo mi corazón. Él fue mi segundo padre. Le envío mi amor a Lyn y a toda la familia Lear”, escribió Reiner en X, anteriormente Twitter. “Norman utilizó la comedia de situación para arrojar luz sobre los prejuicios, la intolerancia y la desigualdad. Creó familias que reflejaban las nuestras”, dijo Jimmy Kimmel.

Impacto de Norman Lear en la TV

All in the Family abordaba noticias de actualidad y al mismo tiempo se basaba en los recuerdos de la infancia de Lear sobre su tempestuoso padre. El racismo, el feminismo y la guerra de Vietnam fueron puntos álgidos cuando el conservador de cuello azul Archie Bunker, interpretado por O’Connor, discutía con su yerno liberal Mike Stivic (Reiner). Jean Stapleton interpretaba a Edith, la confundida y bondadosa esposa de Archie, y Sally Struthers hacía el papel de la hija de los Bunker, Gloria, quien llegó a defender a su marido en una discusión con Archie.

El trabajo de Lear transformó la televisión en una época en la que todavía dominaban programas anticuados como Here’s Lucy, Ironside y Gunsmoke. CBS, la cadena principal de Lear, pronto implementaría su purga rural y cancelaría programas como The Beverly Hillbillies y Green Acres. La innovadora comedia The Mary Tyler Moore Show, sobre una mujer soltera con carrera en Minneapolis, debutó en CBS en septiembre de 1970, pocos meses antes de que comenzara All in the Family.

Éxito de All In the Family

ABC rechazó dos veces a All in the Family y CBS publicó un aviso deslindándose de responsabilidad cuando finalmente transmitió el programa. “El programa que están a punto de ver es All in the Family. Busca arrojar luz humorística sobre nuestras debilidades, prejuicios y preocupaciones. Al convertirlos en una fuente de risa, esperamos mostrar, de manera madura, cuán absurdos son”.

A finales de 1971, All In the Family era número uno en los ratings y Archie Bunker era un elemento fijo de la cultura pop y contaba con el presidente Richard Nixon entre sus fanáticos. Algunas de sus humillaciones se convirtieron en eslóganes. Llamó a su yerno Meathead (idiota) y a su esposa Dingbat (estúpida), y le gritaba a cualquiera que se atreviera a ocupar su descolorido sillón amarillento. El sillón era la pieza central de la casa adosada de los Bunker en Queens y, finalmente, se exhibió en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Instituto Smithsonian.

Sobre el productor

Lear nació en New Haven, Connecticut, el 27 de julio de 1922, hijo de Herman Lear, un corredor de valores que fue sentenciado a prisión por vender bonos falsos, y Jeanette, una ama de casa que ayudó a inspirar a Edith Bunker. Como en una comedia de situación, su vida familiar estaba llena de rarezas y rencores. "Un grupo de personas que vivían al límite de sus nervios y a todo pulmón”, explicó durante una aparición en 2004 en la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy en Boston.

