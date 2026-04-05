Honran a David Capiello con el título "Tenor Filantrópico Internacional"

MIAMI.- David Capiello, contra tenor y artista venezolano, fue honrado durante la Gala de Reconocimiento y Excelencia del Miami Interconnection Lions Club y Awards de la Filantropía Hispano-Americana Empresarial 2026-2027 – Networking Events, un celebra el talento, la excelencia y el compromiso social.

El homenaje se llevó a cabo el 1 de abril en A Love Story Winery Bistro y el encuentro destacó por su propósito de reunir a líderes, empresarios y filántropos en una tarde de solidaridad, networking y reconocimiento, donde se condecoró a nuevos miembros y figuras influyentes de la comunidad.

La causa central del evento se enfocó en apadrinar a niños y abuelos en situación de calle, promoviendo acciones solidarias que impacten directamente a las comunidades más vulnerables.

Durante la gala, David Capiello fue distinguido como “Tenor Filantrópico Internacional”, un reconocimiento otorgado por el Club de Leones del estado de Florida por su destacada trayectoria artística internacional, su compromiso con causas sociales y su impacto positivo en la comunidad hispanoamericana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Capiello (@davidcapiello)

El galardón representa los valores de excelencia, liderazgo, filantropía, desarrollo humano y vocación, pilares fundamentales que definen tanto el espíritu del evento como la trayectoria del artista. Su talento ha trascendido los escenarios, convirtiéndose en una herramienta de inspiración, unión y transformación social.

"Este reconocimiento representa mucho más que un logro personal; es un recordatorio de que el arte tiene el poder de sanar, de unir culturas y de generar un impacto real en la vida de las personas. Mi compromiso siempre ha sido llevar la música más allá del escenario y convertirla en un puente hacia la esperanza", expresó David Capiello en un comunicado de prensa.

Trayectoria

Este reconocimiento llega en un momento clave en la carrera de Capiello, impulsado por el lanzamiento de su más reciente interpretación, Que Nadie Duerma, la única versión en español del icónico Nessun Dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. La pieza ha sido seleccionada para consideración en los Latin Grammy 2024, consolidando su posicionamiento como una de las voces emergentes más prometedoras en la escena internacional.

Desde su participación en The Voice Dominicana, Capiello ha cautivado audiencias en Venezuela, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, consolidando una carrera que fusiona la música clásica con un enfoque contemporáneo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Capiello (@davidcapiello)

Más allá de la música, David Capiello es un artista integral cuya trayectoria abarca la actuación, el modelaje y las artes plásticas, reflejando una visión multidisciplinaria del arte y el desarrollo humano.

La Gala de Reconocimiento y Excelencia reafirma su misión de celebrar a líderes que utilizan su talento y vocación para generar un impacto positivo en la sociedad.