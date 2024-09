Horrorland abre en Jungle Island para los fanáticos del terror

Quienes deseen deseen disfrutar de un ambiente menos terrorífico, también podrán de espacios menos aterradores para socializar con familiares y amigos.

"Cada atracción ha sido cuidadosamente diseñada para lograr llevar a los participantes en un viaje extremo de espanto, convirtiéndolo en un destino imperdible tanto para todos los amantes de las emociones fuertes, así como para los fanáticos de la temporada de Halloween", reza un comunicado de prensa emitido por el parque temático.

Atracciones

Invasión Extrema: Criaturas del Más Allá promete sumergirte en una experiencia apocalíptica dentro de un mundo invadido por fuerzas extraterrestres.

En ella, podrás recorrer una ciudad en ruinas que ha sido invadida por criaturas alienígenas que pondrán a prueba tus miedos, tratando de hacerte perder el control. La iluminación presenta una atmósfera tenebrosa e inquietante que genera la sensación de estar realmente en peligro.

Por otra parte, Holly Jolly: La Fiesta del Terror busca que los visitantes viajen a través de un laberinto de experiencias interactivas ambientadas en el Polo Norte, mostrando un lado tenebroso de la navidad.

Los participantes serán desafiados a navegar por paisajes cubiertos de nieve, talleres embrujados y siniestras cuevas mientras se encuentran con inesperadas sorpresas y con personajes típicos navideños de horror. Este viaje oscuro y emocionante hace que la magia de las fiestas decembrinas tomen un giro espeluznante.

La Plaga es otra de las nuevas casas embrujadas que explora las fobias más profundas y el terror de sentirse atrapado.

A medida que los participantes se sumergen en sus oscuros pasillos, encontrarán enjambres de insectos que parecen reales, desde arañas hasta abejas que provocan un ambiente angustioso. La atmósfera inquietante está diseñada para hacerte sentir como si estuvieras rodeado de manera ineludible, intensificando tu sentido del pánico y temor.

Mientras que La Parada Siniestra ha sido diseñada para ser una de las atracciones interactivas más insólitas de Horrorland.

Los visitantes de esta casa estarán en una estación de gasolina desierta que se transforma en un escenario de horror al avanzar por sus profundos pasillos, topándose con un payaso tenebroso y otra cantidad de personajes terroríficos que los acechan en cada esquina. Los elementos hacen que no se repitan dos experiencias iguales, manteniendo a los invitados en vilo desde el principio hasta el final.

Por último, Eclipse: Festival de las Sombras lleva a los más valientes al interior de un culto satánico clandestino que se nutre de la recolección de almas.

En el centro de esta experiencia podrás vivir de cerca rituales siniestros, donde los participantes son testigos de ceremonias oscuras mientras se enfrentan a las fuerzas malignas invocadas por los miembros del culto. El ambiente amenazante te lleva a caminar por los pasillos sombríos, donde los encuentros inesperados producen una sensación real de miedo y expectativa.

Actividades familiares

Horrorland también ha sido configurado para que las familias puedan disfrutar sin necesidad de llevarse un susto, por lo que los visitantes también encontrarán una variedad de actividades y atracciones inmersivas disponibles para que personas de todas las edades puedan disfrutar de la diversión.

Experiencias Interactivas: Aquellos visitantes que no quieran sumergirse en las experiencias espeluznantes que ofrece Horrorland, pueden obtener un collar que indica que la persona no quiere hacer parte de las atracciones fuertes. El “Not Too Scary necklace” está disponible en línea o en la puerta del lugar.

Fast Pass: Estos boletos están disponibles para aquellos que no quiere perderse ni un minuto de la diversión y les permite entrar a todas las atracciones lo mas rápido posible.

Paquetes VIP: Los paquetes VIP ofrecen acceso exclusivo a todas las experiencias de Horrorland.

Creepy Carnival Games: Pon a prueba tu suerte con una variedad de tenebrosos juegos.

Cemetery Food Village: Aquí encontraras una combinación de trampas y una amplia gama de delicias culinarias.

Coffin Bar: Ofrece una gran variedad de bebidas para satisfacer incluso a los paladares más exigentes.

Horrorland está abierto durante determinadas fechas en septiembre y octubre de 7 p.m. a 11 p.m. Las entradas comienzan desde los 24 dólares e incluye un boleto de acceso a todas las atracciones.

Debido a la gran popularidad del evento es conveniente reservar sus boletos con anticipación.

Para obtener más información o para consultas sobre reservaciones en grupo favor de visitar www.thehorrorland.com.