"Manteca", un clásico del teatro cubano en las tablas de Miami

Con las actuaciones de Héctor Medina, Gilberto Reyes y Beatriz Valdés, la obra sigue la vida de tres hermanos, Pucho, Celestino y Dulce, de distintas generaciones, quienes se encuentran atrapados en el apartamento familiar durante tiempos de hambre y desesperanza en Cuba.

Ambientada en un día de fin de año, la trama narra – con sentido del humor y, a la vez, valiéndose de un profundo drama – cómo estos personajes enfrentan los fracasos mientras debaten sobre la difícil decisión de sacrificar a un cuarto integrante de la familia. Pero sin dejar de resaltar la importancia de la unión familiar como la única salvación posible, detalla la sinopsis.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el elenco de la obra para conocer detalles de los personajes que encarnan en esta puesta en escena considerada una joya del teatro cubano.

“Esta obra me regresó a La Habana, a mi país, a mi origen, después de muchos años viviendo en Venezuela y reconstruyéndome en una vida nueva con otros estímulos, con otros conocimientos, con otras influencias. Y estando aquí en Miami, verdaderamente, esta esta obra me aterriza en mis gentilicios y por eso la elegí”, dijo Beatriz Valdés, quien encarna el personaje de Dulce, la hermana protectora.

Para Gilberto Reyes, quien encarna a Celestino, el hermano mayor, el texto, a pesar de haber sido concebido hace 30 años sobre la realidad que se vivía en la isla, continúa vigente hoy sin importar la latitud geográfica.

“Es la historia de todos nosotros viéndola desde un punto de vista familiar. El núcleo que se quiso romper es lo que trata de defender la obra. O sea, la unión de la familia, esa dispersión de los cubanos por el mundo entero. Lo mismo se encuentra en el Polo Norte que en la Tierra del Fuego. Y la obra defiende eso”, dijo Reyes.

“Este es el hermanito más chiquito, como se puede ver enseguida”, reveló Reyes sobre el personaje de su colega Héctor Medina. “Él está escribiendo una especie de novela donde está viendo todo lo que está pasando alrededor y lo ve a través de su visión, que es muy especial porque no es cruda. Y cuántos no se quedaron haciendo novelas en Cuba que nunca terminaron o no pudieron publicar”, añadió.

Reyes recordó lo que le provocó la pieza cuando se estrenó en La Habana hace tres décadas en medio de un ambiente de censura, con miedo a reaccionar ante lo que exponía el texto.

“Yo tuve la oportunidad de ver el estreno que fue a finales del 92 o 93. La gente que vea la obra ahora no va a sufrir como se sufrió en ese estreno. Venezolanos, nicaragüenses o cualquiera que tenga una situación como la que tienen estos tres hermanos, va a disfrutar mucho, sin cohibirse de reír o llorar, porque ahora lo podemos hacer. Esa es la diferencia, además de todo este choque generacional que le ha puesto Raúl (el director)”, dijo Reyes.

Sobre su personaje, comentó: “Estudió en la Unión Soviética, estuvo casado y tuvo un hijo. Y los tres están en un momento complicado de sus vidas, porque están tratando de mantener unido ese núcleo”.

A Dulce la describe como “esa hermana que cuida de nosotros cuando faltan los padres, la que tiene una información increíble de todo. Aunque no profundiza nada, dice cosas muy simpáticas acerca de muchas cosas que se desarrollan en el mundo. Y ella va haciendo sus conclusiones y las suelta porque, en definitiva, nadie le va a reprochar nada”.

Por su parte, Medina, quien encarna al hermano menor que escribe una novela, coincide en la relevancia que guarda la obra con la realidad actual. Y destaca esa necesidad humana de albergar una ilusión para sobrevivir.

“A pesar de haber sido estrenada en los años 90, tiene mucha vigencia. Los personajes hablan con franqueza de las necesidades básicas del ser humano que tiene una familia. Mi personaje habla mucho de la utopía, de la importancia de tener un sueño, una visión larga, un futuro. También le hemos adicionado esos choques generacionales”, expuso Medina.

La pieza, en esta nueva puesta en escena, conserva la esencia cubana, además de dialogar con la cruda realidad que se vive en la isla y que no es lejana a lo que también padecen los venezolanos.

“Creo que es un redescubrimiento de Manteca. Y también nos hemos dado cuenta de que la obra ahora mismo dice lo que mucha gente quiere decir, lo que mucha gente quiere escuchar. Tiene momentos climáticos bien fuertes, pero también momentos muy jocosos; tiene eso que tenemos los cubanos, esa locura de regodearnos en la tristeza, en lo trágico. Y también tiene mucho alcance, porque quizá los personajes dicen muchas cosas que quieran decir los cubanos. Y, tal vez, ahora los venezolanos, tenemos muchos venezolanos en el equipo”, aseveró Medina.

Asimismo, Medina considera que Manteca “defiende lo distinto”.

“La enseñanza es bien clara: defender lo distinto, la familia por sobre cualquier opinión política, defender la familia y no dejar que ocurra la pérdida de lo distinta. Es algo hermoso que tenemos los seres humanos y con lo que tenemos que convivir”, contestó el actor a la pregunta de qué enseñanza nos deja la obra.

A lo que Valdés agregó: “Es un mensaje universal, le atañe a cualquier país, a cualquier identidad. Definitivamente, creo que es una obra que tiene un valor universal tan poderoso que, de hecho, los que no son cubanos y han estado en los ensayos, como algunos venezolanos, se sorprenden, se maravillan con esta información que, de alguna manera, los atraviesa también”.

La pieza también habla sobre la importancia de la perseverancia.

“Creo que el gran gerundio de esta obra es insistir. Estos personajes persisten, lo vuelven a intentar, siguen encontrando una ilusión en el desierto de las oportunidades”, dijo la actriz.

Para boletos, visite Ticketplate.com