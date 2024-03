Hospitalizan a Wilfrido Vargas a causa de una neumonía

El equipo de Wilfrido señaló que gracias al cuidado que ha recibido, el cantante se está mejorando.

"Nos complace informarles que el maestro Wilfrido Vargas se está recuperando satisfactoriamente. Según los últimos informes médicos, el evento delicado se superó con éxito. Los resultados, tras la atención brindada por los especialistas, han sido positivos y su progreso es notable", reza la publicación.

Demanda a Wilfrido Vargas

Recientemente se pudo conocer que el merenguero fue demandado por el compositor, arreglista y productor dominicano Juan Valdez Ybet por la autoría del éxito El baile del perrito.

Valdez asevera que durante años ha tratado de mediar con Vargas los beneficios que le corresponden por la autoría del tema lanzado en 1989, pero no ha tenido respuesta. De manera que la asociación de compositores le recomendó llevar el caso a las instancias legales.

"Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores", dijo Valdez a la agencia The Associated Press

El compositor sólo reclama el lado B de la canción. "Pero yo no reclamo eso, yo reclamo la B de la canción. El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de El baile del perrito, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce".