Hudson, una Aretha Franklin deslumbrante en "Respect"

El clip también muestra a la artista acompañada de su padre, interpretado por el actor Forest Whitaker, quien fue responsable de lanzar su carrera musical.

Pero además, la película también tratará la faceta como activista por los derechos de los afroamericanos en el mundo del entretenimiento. "Debemos perturbar la paz cuando no se tiene ninguna paz", afirma el personaje de Hudson.

Tal como señala la sinopsis oficial, la cinta "narra el extraordinario viaje de este icono de la música en busca de su propia voz: desde sus inicios en el coro de la iglesia de su padre hasta convertirse en una superestrella internacional".

Aretha Franklin se consolidó como estrella del soul en la década de 1960 y pasó a la historia por temas como "Respect", "Chain of Fools", "Think o I Say a Little Prayer". La diva falleció en 2018 y ese mismo año se estrenó "Amazing Grace", documental dirigido por Alan Elliott y Sydney Pollack que se centra en la grabación de su álbum más vendido en el año 1972.

"Respect" llegará a las salas de Estados Unidos en diciembre de 2020.