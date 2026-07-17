Icónica cantante Petula Clark espera que artistas sobrevivan al augen de la IA

La cantante, actriz y compositora británica Petula Clark posa durante el Festival du Livre a Collonge - LAC (Libros en Collonge), festival literario celebrado en Collonge-Bellerive, cerca de Ginebra, el 6 de junio de 2026.

SUIZA.- Desde sus 93 años y su estatura de leyenda, la británica Petula Clark repasa su trayectoria en una entrevista con AFP y expresa un deseo: que la IA no arrase con la emoción y la sutileza de un cantante real.

"Todos estamos muy preocupados por eso, y ahora incluso dicen que, con el tiempo, la IA tendrá emociones, lo cual también resulta un poco inquietante", afirmó Clark.

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"De cara al futuro, es una situación desconcertante", declaró recientemente a la AFP.

Al ser interrogada sobre si la sensibilidad humana en una canción es irremplazable, respondió: "Nos gusta pensar que sí. ¿Quién sabe? Tal como van las cosas, quizá todo termine siendo reemplazado. Espero que no. Todo esto me parece un poco aterrador".

"Desde hace muchos años ya existe mucha tecnología electrónica y computadoras en los estudios de grabación, y aquí seguimos. Pero, ¿por cuánto tiempo más?", se cuestionó.

Planes para un concierto en Londres

Clark explicó que su registro vocal bajó con los años, aunque considera que la esencia de su voz permanece intacta.

"Mi voz cambió. Pero no en lo que tiene de especial: eso sigue ahí. Bajó un poco de tono, ¡pero la verdad es que me gusta!. Lo que hago es muy personal, es mío; nadie puede ser yo. Sale del corazón", subrayó.

La cantante reveló además que existen planes para ofrecer un concierto en un teatro de Londres, posiblemente a finales de este año.

"Será algo muy importante para mí y también muy emotivo. Puede que sea el último; quién sabe. Pero tengo muchas ganas de volver a encontrarme con el público. No hay nada comparable a esa comunión con la audiencia", destacó.

Éxito gigantesco

Clark conoció al publicista francés Claude Wolff en 1957. Se casaron en 1961 y, en una decisión muy poco habitual para un artista británico o estadounidense, adoptó plenamente la canción francesa, convirtiéndose también en una gran estrella en Francia.

Al buscar nuevas canciones, Clark explicó que lo primero que siempre llama su atención "es la melodía", porque, según dijo, "la melodía es universal".

De hecho, cuando escuchó por primera vez al compositor Tony Hatch interpretar al piano "Downtown", el gran éxito de su carrera de 1964, la canción todavía no tenía letra.

"Hay canciones que simplemente tienen algo especial. ¡Si supiéramos qué es, todos estaríamos cantándolas!", comentó.

"Sabíamos que era una buena canción, pero no teníamos ni idea de que se convertiría en un éxito gigantesco".

Clark aseguró que escucha música todos los días, principalmente clásica y jazz.

"Me gusta mucho Adele. Creo que es una cantante maravillosa y una excelente compositora", afirmó.

¿Eres tú, Petula?

Desde su debut como estrella infantil en la radio de la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, la carrera de Clark tomó varios rumbos.

Protagonizó películas junto a Alec Guinness, Fred Astaire y Peter O'Toole, y también participó en musicales tanto en Nueva York como en Londres.

Además, An Evening with Petula, emitido en 1969, fue la primera transmisión en color del canal BBC One.

Clark acaba de publicar su autobiografía, titulada Is That You, Petula? (¿Eres tú, Petula?), frase pronunciada por John Lennon cuando la cantante visitó su célebre "bed in" por la paz en Montreal, en 1969, encuentro que terminó inspirando el sencillo Give Peace a Chance.

"Fue una vida larga, muy emocionante, muy triste y también muy feliz", afirmó.

Clark reside en Ginebra desde mediados de la década de 1960 y concedió esta entrevista a la AFP durante el Festival del Libro de Collonge, celebrado a las afueras de esta ciudad suiza.

FUENTE: AFP