jueves 16  de  julio 2026
SUBASTA

Venden sable de Luke Skywalker por 3,75 millones de dólares

El objeto más caro había sido un modelo a escala de una nave usada en la primera película de Stars Wars, que se vendió por 3,1 millones de dólares en 2023

Sable de luz que el actor Mark Hamill usó en el papel de Luke Skywalker durante la pelea contra Darth Vader.

Sable de luz que el actor Mark Hamill usó en el papel de Luke Skywalker durante la pelea contra Darth Vader.

Captura de pantalla/Instagram/@heritageauctions

NUEVA YORK.- El sable de luz de Luke Skywalker en la película Star Wars: The Empire Strikes Back (1980) se vendió en una subasta en Dallas (Texas, EE.UU.) por 3,75 millones de dólares y se ha convertido en el objeto más caro usado en la saga cinematográfica.

Según informó hoy The Hollywood Reporter, la espada que blandió el actor Mark Hamill en el papel del famoso jedi contra Darth Vader, antes de que este le revelara que era su padre, fue ofrecida inicialmente por un millón de dólares en la casa Heritage Auctions.

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Un ejecutivo de la entidad, Joe Maddalena, recordó en un comunicado que el objeto es clave en el "clímax " de la saga, que "produjo uno de los momentos más inolvidables de la historia del cine", por lo que los interesados "competían por una pieza genuina de la mitología moderna".

Tesoros de la saga

Hasta ahora, el objeto más caro era un modelo a escala de una nave usada en la saga en la primera película de Stars Wars, de 1977, que se vendió por 3,1 millones de dólares en 2023, aunque hay otra categoría de subasta que ostenta precios más altos: la del arte.

En ese sentido, ostenta el récord para una obra de arte, de 3,875 millones de dólares, un póster de Tom Jung para promocionar aquella primera cinta, en la que se ve a Luke Skywalker y la Princesa Leia en un lado con Darth Vader de fondo en medio de una escena épica.

La subasta del sable de luz forma parte de una venta de objetos de Hollywood que dura hasta este viernes, y que ha recaudado de momento más de 10 millones de dólares.

FUENTE: EFE

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