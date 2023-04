Inauguran en Madrid el Nomad Museo Inmersivo

El entorno del museo, como destaca la empresa, está integrado en el concepto que pone patas arriba las certezas y cuestiona la realidad cotidiana. "Atravesar la puerta de NMI es meterse de lleno en trampantojos de luz y efectos especiales que nos transportan al mundo de los sueños donde todo puede pasar, un entorno donde los visitantes se sumergen en una historia mágica futurista igual de dinámica que irreal: puro surrealismo", explicó Nomad Art.

"Nuestro museo es el resultado de un trabajo de tres años, pausado por la pandemia. Este tiempo nos ha permitido replantear la idea del museo boutique, con un aforo reducido y muchos entornos surrealistas integrados en el mismo ámbito. Hemos dado luz a un espacio para perderse que otorga un papel estelar al espectador y le presenta la belleza en un lenguaje tecnológico que la convierte en imprevisible. Estoy feliz de presentar una nueva forma de entender el arte que no tiene cabida en los museos tradicionales", aseguró la CEO de Nomad Art, Julia Selivanova.

El museo, que tiene presencia en Nueva York, Miami y Washington, abrirá en horario de 10:00 a.m. a 12:00 a.m. y, según Selivanova, la muestra es una experiencia que no puede contarse porque absorbe. Detalló que es un proyecto que habla de neonaturaleza, inteligencia colectiva, humanos 4.0 e interconexión total: una sinfonía de una belleza inédita e inexplicable.

FUENTE: Europa Press