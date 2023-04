Red TikTok de Museo del Prado, nominado a premio

El Museo del Prado, como recuerda la pinoteca en una nota de prensa, ha sido galardonado con el premio del público en la categoría Redes sociales. Arte y Entretenimiento en 2019 por el reto #10yearchallenge, que mostraba a populares personajes retratados en las obras de su colección con un intervalo de 10 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Museo Nacional del Prado (@museoprado)

La web institucional, que cuenta con el patrocinio de Telefónica, también fue premiada en 2016 en The Webby Awards por la International Academy of Digital Arts & Sciences como la mejor web de instituciones culturales a nivel internacional en las dos modalidades: el premio de la Academia y el premio del público.

El Museo del Prado en TikTok suma en abril de 2023 más de 442.000 seguidores en TikTok, manteniendo la primera posición como museo de arte más seguido en esta plataforma en todo el mundo, según el ranking publicado por The Art Newspaper: Revealed: the top 20 most popular art museums on social media in 2023.

El 53% del público que ve este contenido es extranjero: México, Colombia, Argentina y Chile son los países que más siguen al Museo del Prado en TikTok después de España, según la pinoteca. Gracias a esta presencia en la plataforma, el museo llega al público más joven, con un 32% de seguidores menores de 24 años. La cuenta de TikTok del Museo del Prado se lanzó en junio de 2020 y ha sido galardonada recientemente con el premio For You Fest 2022 en la categoría Partner de Contenido-Educación.

En los primeros videos publicados de la cuenta se muestran escenas del tríptico El jardín de las delicias del Bosco, una simulación de cómo afectaría el cambio climático al escenario de la obra Chicos en la playa de Sorolla en una campaña realizada en colaboración con WWF. También, se explica el significado de la pequeña jarra de barro que una de las meninas ofrece a la infanta Margarita en Las meninas de Velázquez.

De manera creciente, restauradoras y personas que trabajan en distintas áreas del museo aparecen en los videos para explicar curiosidades relacionadas con su trabajo.

FUENTE: Europa Press