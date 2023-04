Indiana Jones y La Sirenita presentes en la CinemaCon

Tony Chambers, vicepresidente ejecutivo, jefe de distribución cinematográfica de Disney Media and Entertainment Distribution, anuncia las películas que se presentarán en el escenario de Walt Disney Studios durante CinemaCon, en la convención oficial de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, en The Colosseum at Caesars Palace el 26 de abril de 2023 en Las Vegas, Nevada.

AFP/Valerie Macon