Industria del entretenimiento lamenta la pérdida de Quincy Jones

MIAMI.- La muerte de Quincy Jones no pasó desapercibida. El legendario productor musical, figura detrás del éxito de numerosos artistas, fue recordado tras conocerse la noticia de su partida física.

En redes sociales no fueron pocas las personas, especialmente del ámbito del entretenimiento, en rendirle tributo a Jones, quien murió el domingo a los 91 años de edad.

Racciones

Ice-T, cantante y quien trabajara junto a Jones en la canción Back on the Block, merecedora de un Grammy, lo calificó como un genio: “Me desperté hoy con la terrible noticia de que perdimos a Quincy Jones. Genio es una descripción vagamente usada, pero rara vez merecida. A quemarropa, Quincy era el HOMBRE... Vivo con su Sabiduría todos los días. Mis condolencias a su familia, a quienes tuve el honor de conocer. Este me golpeó. Dios te bendiga, REY”.

“Era un hombre maravilloso y un ser humano único, afortunado de haberlo conocido”, sostuvo el actor Michael Caine.

Por su parte, la cantante cubana Gloria Estefan aseguró que el mundo cambió tras la partida del productor.

“A través de su vida en cada etapa y en cada escenario nos embelleció la existencia con la música que creó y cada persona que tocó con su amor. Me siento privilegiada de poder haber estado en su esfera y ver de primera mano la maravilla que fue y siempre será, “Q”, el Sr. Quincy Jones. Que descanse en paz y poder y que su amada familia pueda realmente sentir el amor que les dejo a ellos y a todos nosotros como su más importante legado”, expresó.

Su esposo, el productor Emilio Estefan también dedicó unas palabras.

"Se nos fue mi compadre, mi mentor, mi maestro, un miembro de la familia y un gran hombre que en vida logró inspirar y cambiar muchas cosas en el mundo. Un día muy triste para la familia Estefan, descansa en Paz, Quincy".

Igualmente, el Patrimonio de Celia Cruz recordó en Instagram al productor con una fotografía y un mensaje en el que resaltaron los aportes de Quincy en la industria musical.

"El Patrimonio de Celia Cruz se une al mundo en luto por la pérdida de Quincy Jones, una leyenda cuyo impacto en la música y la cultura es inconmensurable. Quincy fue un visionario cuyos talentos y espíritu inspiraron a todos los que tuvieron el honor de trabajar junto a él. Celia y Quincy compartían un profundo respeto y aprecio mutuo. Su conexión reflejaba los ritmos compartidos y la alegría infinita de su oficio, y su partida se siente profundamente. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, y a todos aquellos que fueron tocados por sus extraordinarias contribuciones. Que su legado continúe inspirando a las futuras generaciones. RIP".

La actriz Jamie Lee Curtis recordó que la casa en la que creció fue vendida a Jones, un vínculo que la acercó mucho al trabajo del productor: “Su legado musical es y se escribirá por el resto del tiempo, pero la verosimilitud de tiempo y lugar y el ADN de la familia es muy personal y conocida por pocos”.

David Guetta, uno de los DJ más populares de su generación manifestó que Jones tuvo un claro impacto en su desarrollo en el mundo musical y cultural. "Quincy no fue solo una leyenda, fue una inspiración, un pionero y un verdadero genio”, dijo.

“Fuiste padre y ejemplo en un momento en el que realmente lo necesitaba. Mentor. Modelo a seguir. Rey. Me diste oportunidades y compartiste sabiduría. La música no sería música sin ti. Mis condolencias a toda la familia. Te quiero. Descansa en la música más dulce eternamente”, detalló el cantante LL Cool J.