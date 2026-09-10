Danny Ice busca llevar su carrera a otro nivel con nuevos proyectos

Daniel Ortega, mejor conocido como Danny Ice , no se conforma con el éxito que ha encontrado en las redes sociales, ya prepara nuevos proyectos con los que busca llevar su carrera a otro nivel. Entre sus planes destacan una posible incursión en la música, la creación de un canal dedicado a los automóviles y nuevas colaboraciones con grandes creadores de contenido.

Danny Ice expresa que esta nueva etapa representa la oportunidad de seguir explorando diferentes facetas sin dejar de lado la esencia que lo ha conectado con su público: el contenido sano, familiar y lleno de humor.

Uno de los proyectos que más ilusión le genera es incursionar en la música. La idea, además, no solamente nace de un interés personal, sino también de una petición constante de sus seguidores, quienes le han manifestado que quieren escucharlo en una nueva faceta. “Me gustaría sacar música, ya que todos nuestros seguidores me lo están pidiendo”, comparte Danny Ice.

La música podría convertirse así en una nueva extensión de su creatividad y en uno de los siguientes pasos dentro de su carrera. Pero no es el único proyecto que comienza a tomar forma.

Su pasión por los automóviles también podría llevarlo a explorar una nueva plataforma con un canal secundario enfocado en los carros, un espacio donde tendría la oportunidad de compartir otra de sus grandes aficiones y mostrar una faceta diferente de su personalidad.

A esto se suma uno de sus principales objetivos profesionales: continuar creciendo en YouTube, convertirse en uno de los creadores más reconocidos del país y tener la oportunidad de colaborar con grandes figuras de las redes sociales.

Con música, autos, nuevos contenidos y colaboraciones en el horizonte, Danny Ice demuestra que su crecimiento digital apenas es una parte de una historia que todavía tiene mucho por contar.

Mucho antes de convertirse en Danny Ice, Daniel Ortega ya tenía una relación cercana con el mundo artístico. Su pasión por el baile lo llevó a convertirse en coreógrafo y formar su propio grupo, Ice Crew, nombre que posteriormente sería la inspiración para construir su identidad como creador de contenido.

Su llegada a las redes sociales ocurrió gracias a una persona cercana. Ver a su amigo Diosdado realizando videos despertó su curiosidad y fue él quien terminó animándolo a probar suerte frente a las cámaras. “Me impulsó ver a mi amigo Diosdado cómo hacía videos y él me animó”, recuerda.

Lo que comenzó como un intento terminó convirtiéndose en una actividad que transformaría su vida. Sin embargo, el éxito no apareció de inmediato. Los primeros tiempos fueron complicados y la falta de resultados llegó a hacerle pensar que quizá no conseguiría alcanzar sus objetivos.

Uno de los cambios más importantes en su contenido llegó cuando su hijo Dani comenzó a aparecer en sus videos. A partir de entonces, las experiencias cotidianas entre padres e hijos se convirtieron en una fuente constante de ideas para crear situaciones con las que muchas familias pueden identificarse.

“Cuando Dani, mi hijo, empezó a salir en los videos, básicamente adaptamos esas situaciones que viven padres e hijos a la comedia”, explica. “Cuando Dani, mi hijo, empezó a salir en los videos, básicamente adaptamos esas situaciones que viven padres e hijos a la comedia”, explica.

La fórmula terminó convirtiéndose en una de las características de su contenido. Danny Ice encontró en su propia vida una manera de entretener a los demás y, al mismo tiempo, compartir momentos especiales con su familia.

Su proceso creativo también parte de algo muy sencillo: observar lo que ocurre a su alrededor y aprovechar lo que tiene disponible para convertirlo en una historia. “Mirando a mi alrededor intento hacer videos con lo que tenga a la mano”, señala.

Más allá de las cifras, para él uno de los mayores beneficios de esta profesión ha sido poder pasar más tiempo con su familia y disfrutar junto a ellos una etapa que considera de las más bonitas de su vida. “Cambió mucho nuestra vida para bien, principalmente porque ahora paso todo el tiempo con mi familia divirtiéndonos”, afirma.

Detrás de cada paso existe una motivación muy clara: su familia. “Literalmente es mi motor. Por ellos luché hasta lograr ser lo que soy”, asegura.

Aunque las redes sociales se han convertido en una parte fundamental de su carrera, Danny Ice no ha dejado atrás el baile. Continúa teniendo un grupo y ocasionalmente participa en competencias, manteniendo viva una pasión que comenzó mucho antes de que las cámaras y las plataformas digitales formaran parte de su día a día. Esa combinación entre baile, comedia, familia y creación digital le ha permitido construir una identidad propia y mantenerse abierto a nuevas oportunidades.

Danny Ice reconoce que una de las partes más difíciles de su trayectoria fue precisamente el comienzo, cuando todavía no veía los resultados que esperaba. Por eso, el apoyo de quienes confiaron en él desde sus primeros pasos tiene un significado especial.

“A los que siempre han creído en mí, gracias, porque saber que había gente animándome y diciéndome que sí podía, en verdad me ayudaba mucho en el proceso difícil del inicio”, comparte. “A los que siempre han creído en mí, gracias, porque saber que había gente animándome y diciéndome que sí podía, en verdad me ayudaba mucho en el proceso difícil del inicio”, comparte.

Hoy quiere devolver ese cariño a través de su contenido y seguir construyendo una comunidad donde las personas puedan encontrar un momento de diversión. “Lo más importante para mí es sacar sonrisas con un contenido sano y familiar, hacerlos reír y pasar un momento agradable. Amo a nuestros seguidores”.

A quienes apenas comienzan a descubrir su contenido, Danny Ice les promete precisamente eso: diversión y momentos para disfrutar en familia.

Puede conocer más en su perfil de Instagram: @dannyice8