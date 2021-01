Informan erróneamente muerte de La chica Bond Tanya Roberts

El publicista de Tanya Roberts, Mike Pingel dijo por la tarde The Associated Press que la actriz, de 65 años, seguía con vida hasta las 10:00 am hora de Los Angeles (1800 GMT) pero estaba grave. Horas antes Pingel dijo que Roberts sufrió un colapso en su casa el 24 de diciembre y fue ingresada al Centro Médico Cedars-Sinai, donde se creía que había muerto el domingo.