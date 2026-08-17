Informan que el príncipe Harry planea visitar el Reino Unido con más frecuencia

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026, para asistir a la decimocuarta edición de la Conversación de la Fundación de los Juegos Invictus: De la Política a la Práctica, en el marco de las celebraciones del fin de los Juegos Invictus Birmingham 2027.

MIAMI.- Tras el reencuentro con el rey Carlos III , ahora se informa que el príncipe Harry planea regresar a Reino Unido con más frecuencia. Así lo informó una fuente cercana a al duque de Sussex a The Times.

"Tal como están las cosas, querrá estar aquí cada vez más", manifestó el informante. "Está contento de que estos viajes ahora puedan centrarse más en los patrocinios y estar menos empañados por otras tonterías. Quiere afianzarse más aquí, volver más a menudo y tener menos dramas judiciales".

MÚSICA Ronkalunga: "Yo canto para curar y curarme a mí mismo"

"Y siempre le encanta ver a su familia", añadió.

Reencuentro

En julio, el príncipe volvió a Reino Unido para asistir a compromisos relacionados a los Juegos Invictus.

Durante el viaje, y tras varias consideraciones de seguridad y alojamiento, Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, también se unieron al príncipe para reencontrarse con el rey Carlos III y la reina Camila en Highgrove House, residencia campestre del monarca en Gloucestershire, Inglaterra.

Este fue el tercer encuentro entre Harry y Carlos desde el diagnóstico de cáncer del rey en 2024, y también marcó la primera vez que el rey veía a sus nietos en más de cuatro años.