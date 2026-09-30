Príncipe Harry denuncia que paparazzi buscan violar privacidad de sus hijos

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

LONDRES.- Un portavoz del príncipe Harry de Inglaterra arremetió este miércoles contra los paparazzi y su "intrusión inaceptable en la privacidad de los niños", después de que dos hombres fueran vistos mirando hacia el interior del colegio al que asisten sus hijos Archie y Lilibet.

Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, hijos del príncipe Harry y de la estadounidense Meghan Markle, están escolarizados en el Reino Unido. La familia regresó a Inglaterra el pasado 26 de agosto después de vivir unos seis años en California.

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"Existe una enorme diferencia entre una actividad periodística legítima y unos fotógrafos que recorren el perímetro de un colegio, se detienen para mirar hacia el interior del recinto y vigilan a los niños mientras desarrollan sus actividades cotidianas", declaró el portavoz.

Los niños comenzaron el curso en un colegio británico a principios de septiembre, para cambiar posteriormente a otro por motivos relacionados con la seguridad del trayecto.

"Independientemente de las fotografías que estuvieran buscando, esto no solo constituyó una intrusión inaceptable en la privacidad de los niños, sino también una forma irresponsable y poco meditada de comportarse en las inmediaciones de un colegio", indicó el portavoz.

Según varios medios británicos, el servicio de seguridad y el personal vieron a dos hombres con unas mochilas merodeando en el perímetro del establecimiento, y en algunos momentos se detuvieron para mirar dentro.

Diana, madre del príncipe Harry, murió en París el 31 de agosto de 1997, en un accidente de auto, cuando su coche era perseguido por paparazzi en motocicletas, que intentaban fotografiarla junto a su pareja, Dodi Al-Fayed.

Segundo colegio

Archie y Lilibet dejaron en septiembre el colegio que habían elegido como primera opción, después de solo dos días, cuando el intenso tráfico de la zona hizo que su equipo de seguridad privada tuviera dificultades durante los desplazamientos.

El príncipe, de 42 años, declaró el viernes pasado en una entrevista que sus hijos Archie y Lilibet están "felices" en su nuevo colegio en Inglaterra, en el que llevan alrededor de dos semanas.

En una entrevista con CTV News en Canadá, Harry dijo que es "genial estar de vuelta en suelo británico".

Según la prensa británica, Harry y Meghan, de 45 años, han optado por vivir en los Cotswolds, una región campestre del centro de Inglaterra muy apreciada por las celebridades.

Harry y su esposa vivían en California desde que dejaron de formar parte de la realeza en 2020, en medio de una áspera disputa con su familia que se agravó con la publicación de las memorias del príncipe, con un libro titulado En la sombra.

Tras dejar Inglaterra, perdieron la protección policial a la que tenían derecho.

Según los medios británicos, la familia recurre por el momento a agentes de seguridad privados, pero el príncipe ha solicitado al gobierno que intervenga para garantizar protección policial.

El rey Carlos III y su esposa Camila recibieron el 10 de julio a Harry, Meghan y sus dos hijos en Londres, en su primera reunión en cuatro años.

En mayo de 2025, en una larga entrevista con la BBC, Enrique dijo que le gustaría reconciliarse con su padre, quien fue diagnosticado con cáncer dos años atrás, y dijo sentirse "realmente triste" por no poder mostrar su patria a sus hijos.

FUENTE: Con información de AFP