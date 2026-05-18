lunes 18  de  mayo 2026
NOCHE DE CUBANÍA

Willy Chirino convirtió Cuba Nostalgia en una noche de música, memoria y esperanza

El patriarca del sonido cubano en el exilio protagonizó una de las presentaciones más emotivas del fin de semana en Miami, en un concierto donde sus canciones más emblemáticas fueron coreadas por un público marcado por la nostalgia y la realidad actual de la isla.

Willy Chirino, recibe del público una bandera cubana al final de su presentación.

Willy Chirino, recibe del público una bandera cubana al final de su presentación.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El artista interpretó varios de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

El artista interpretó varios de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Chirino se soprendió al ver una niña de 7 años que conoce sus canciones.

Chirino se soprendió al ver una niña de 7 años que conoce sus canciones.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El show tuvo además un significado especial debido a las condiciones físicas en las que se presentó el cantante, quien subió al escenario enfrentando molestias relacionadas con un fuerte dolor en la ciática.

El show tuvo además un significado especial debido a las condiciones físicas en las que se presentó el cantante, quien subió al escenario enfrentando molestias relacionadas con un fuerte dolor en la ciática.

El joven artista de la plástica Michael Roces, entrega una de sus obras a Willy Chirino.

El joven artista de la plástica Michael Roces, entrega una de sus obras a Willy Chirino.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Entre ovaciones, fotografías y aplausos el intérprete de Ya viene llegando, fue recibido por la multitud.

Entre ovaciones, fotografías y aplausos el intérprete de Ya viene llegando, fue recibido por la multitud.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Soy guajiro, Medias negras, Sigo pa’lante y otros clásicos del cantante fueron los temas interpretados durante la ocasión.&nbsp;

Soy guajiro, Medias negras, Sigo pa’lante y otros clásicos del cantante fueron los temas interpretados durante la ocasión. 

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Asistentes disfrutando el concierto.

Asistentes disfrutando el concierto.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Apenas comenzaron los primeros acordes, cientos de personas se levantaron de sus asientos. Algunos bailaban, otros cantaban emocionados y muchos levantaban banderas cubanas mientras el recinto se convertía en una gran celebración colectiva alrededor de una de las voces más representativas del exilio cubano.

Willy Chirino protagonizó la noche del sábado en Cuba Nostalgia 2026 con una presentación cargada de recuerdos, identidad y emociones, en uno de los momentos más especiales del fin de semana cultural celebrado en la capital del sol.

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WILLY CHIRINO CUBA NOSTALGIA 2026
Entre ovaciones, fotografías y aplausos el intérprete de Ya viene llegando, fue recibido por la multitud.

Entre ovaciones, fotografías y aplausos el intérprete de Ya viene llegando, fue recibido por la multitud.

El artista, considerado el patriarca del sonido cubano en el exilio, interpretó varios de los temas más emblemáticos de su trayectoria, entre ellos Ya viene llegando, Soy guajiro, Medias negras, Sigo pa’lante y otros clásicos que durante décadas han acompañado la historia de miles de antillanos dentro y fuera de la isla.

Precisamente, Ya viene llegando provocó uno de los momentos más intensos de la noche. Decenas de asistentes corearon la canción de pie, algunos con evidente emoción, en una escena que para la gran mayoría simbolizó la esperanza de tener cada vez más cerca una Cuba libre y democrática, en medio de la profunda crisis económica, social y energética que atraviesa actualmente el país.

WILLY CHIRINO CUBA NOSTALGIA 2026
Chirino se soprendió al ver una niña de 7 años que conoce sus canciones.

Chirino se soprendió al ver una niña de 7 años que conoce sus canciones.

Uno de los instantes más comentados de la presentación ocurrió cuando Chirino invitó al escenario a una niña de siete años que sorprendió al público al demostrar que conocía varias de sus canciones. La menor cantó junto a Willy en medio de aplausos y sonrisas, en un momento que reflejó el alcance intergeneracional de una música que continúa conectando con nuevas generaciones de cubanos nacidos en otras latitudes.

La noche también dejó otra escena simbólica: el joven artista de la plástica Michael Roces, de 17 años, subió a la tarima para entregarle a Chirino una de sus obras. El adolescente expresó que ha conocido gran parte de la Cuba de sus abuelos a través de las canciones del cantante, en una escena que conmovió a numerosos asistentes y reforzó el carácter emocional de la velada.

WILLY CHIRINO Y MICHAEL ROCES CUBANOSTLAGIA 2026
El joven artista de la plástica Michael Roces, entrega una de sus obras a Willy Chirino.

El joven artista de la plástica Michael Roces, entrega una de sus obras a Willy Chirino.

La energía estuvo acompañada además por la orquesta del intérprete, que mantuvo al público bailando y cantando durante buena parte del concierto con una puesta en escena marcada por ritmos tradicionales, arreglos dinámicos y una conexión constante con los allí presentes.

El show tuvo además un significado especial debido a las condiciones físicas en las que se presentó el músico. Willy Chirino había llegado recientemente desde Las Vegas y ofreció su arte, enfrentando molestias relacionadas con un fuerte dolor en la ciática, un esfuerzo que muchos interpretaron como una muestra del compromiso del artista con su público y con un encuentro profundamente ligado a la identidad del exilio cubano.

CUBA NOSTALGIA 2026
Asistentes disfrutando el concierto.

Asistentes disfrutando el concierto.

Más allá del espectáculo musical, la actuación reunió a personas de distintas edades dentro del recinto Miami-Dade County Fair & Exposition, donde durante varios minutos el ambiente estuvo marcado por aplausos constantes, cánticos y muestras de nostalgia vinculadas tanto a la música como a la experiencia de la diáspora; y la cual terminó convirtiéndose en una especie de encuentro emocional entre generaciones de cubanos que siempre encuentran en las canciones de Willy Chirino una conexión directa con la memoria, la identidad y la esperanza de un futuro distinto para Cuba.

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