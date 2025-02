Inicia en Miami el XXIII Festival Latinoamericano del Monólogo

Talento local e internacional

En charla con DIARIO LAS AMÉRICAS, el director teatral Juan Roca se remontó a las raíces de su reconocida compañía Havanafama.

“El festival del monólogo nace en la ciudad de Los Ángeles, California, hace 23 años, y ha venido creciendo con excelentes trabajos y sumando colaboradores cada año”, planteó el creador, que entre sus reconocimientos tiene una nominación a los Premios Billboard por su dirección del programa de radio La Historia de una Canción.

El Festival Latinoamericano del Monólogo es un punto esencial dentro del calendario de Havanafama, pues ofrece a actores, escritores y directores locales e internacionales la oportunidad de compartir su creatividad y voz en el escenario de una ciudad tan vibrante como Miami. Este evento no solo celebra la diversidad cultural a través del teatro, sino que también promueve el intercambio artístico.

Tras una intensa trayectoria, la sala de teatro íntimo ubicada en Bird Road Art District cerró el año pasado, con el espectáculo Luz negra, pero no el teatro, pues donde exista un actor frente a un público estará la magia teatral. Al respecto, Roca aseguró que para que el teatro sobreviva es importante “la asistencia del público”.

“Creo que los medios de comunicación deben apoyar el teatro. Para que se produzca el teatro solo hacen falta dos ingredientes fundamentales y ellos son: el actor y el público. Si no tenemos público no podemos hacer nada”, agregó Roca, cuya compañía ha ganado numerosos premios como los ACE (NY), Premios ATI (Artistas de Teatro Independiente), Premios Escena Miami y Premios Hola (NY).

¿Por qué seguir haciendo teatro a pesar de los obstáculos? Juan Roca demuestra que es su vocación: “Puedo contestarte esa pregunta de una forma muy personal. El teatro no me da para vivir, pero me da la vida”.

Una vida en el teatro

Havanafama fue fundada en 1985 en Los Ángeles, California, por un grupo de soñadores apasionados por el teatro. Desde sus inicios, la compañía ha ganado reconocimiento por su dedicación al arte escénico, acumulando el aplauso de audiencias exigentes, y ha sido un pilar en el panorama cultural hispano.

En los años 80, la recepción del público fue enorme, llegaban a tener presentaciones con 250 personas en el público, y la calidad actoral de Roberto Antínoo les aseguró ser seleccionados como lo mejor de la semana en el periódico cultural LA Weekly.

En 2002, Havanafama dio un paso crucial al convertirse en una asociación no lucrativa bajo el nombre de HAVFAMA (Hispanic Artistic Variety for the Advance of the Multicultural Arts), ampliando su misión para abarcar todas las expresiones artísticas y reafirmando el teatro como una herramienta educativa y cultural.

El año 2005 marcó un nuevo capítulo para Havanafama al establecerse en Miami, llevando a cuestas su legado de producciones teatrales. Además de sus contribuciones artísticas, la compañía ha jugado un papel vital en la comunidad, colaborando con instituciones educativas, religiosas y sin fines de lucro en programas que abordan temas críticos como la violencia doméstica, el abuso infantil y la salud.

Havanafama abre sus puertas a todos aquellos que deseen explorar y desarrollar su talento artístico, proporcionando un ambiente acogedor y de apoyo para los aspirantes a artistas de todas las edades. El XXIII Festival Latinoamericano del Monólogo 2025 promete ser una experiencia enriquecedora tanto para los participantes como para el público, ofreciendo un escaparate único de la riqueza cultural latinoamericana.

Para asistir al festival, visite havanafama.org