Instituto Estadounidense del Cine reconoce a "Barbie", "Oppenheimer" y "Succession"

La organización reconoce una amplia gama de las mejores películas del año, con éxitos de taquilla, una película animada, filmes independientes y estrenadas tanto por servicios en directo como por estudios tradicionales. Las homenajeadas incluyen Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), de Martin Scorsese; The Holdovers (Los que se quedan), de Alexander Payne; Past Lives (Vidas pasadas), de Celine Song; y Poor Things (Pobres criaturas), de Yorgos Lanthimos. La lista también tiene dos películas de Netflix: May December (Secretos de un escándalo), de Todd Haynes; y Maestro, de Bradley Cooper, así como la película animada de Sony Spider-Man: Across The Spider-Verse (Spider-Man: A través del spider-verso).

El cine en medio de tiempos difíciles

“Mientras nuestra nación y nuestro mundo continúan atravesando tiempos difíciles, AFI se siente honrado de arrojar una luz adecuada sobre estas obras de arte que nos elevan y, en última instancia, nos llevan a la empatía”, dijo Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo de AFI. “Que lo hagamos sin una competencia es el sello distintivo de AFI, y estamos orgullosos de reunir a esta comunidad de artistas, como una sola, para celebrar sus extraordinarias contribuciones a nuestro tiempo”.

AFI también premia a 10 programas de televisión. Este año fueron elegidos: Abbott Elementary, The Bear, Beef, Jury Duty, The Last of Us, The Morning Show, Only Murders in the Building, Poker Face, Reservation Dogs, y Succession.

El jurado incluyó a directores como Gina Prince-Bythewood, Paris Barclay, los autores y estudiosos del cine Mark Harris y Leonard Maltin, así como los críticos Ann Hornaday, Janet Maslin, Mary McNamara y Peter Travers.

Los ganadores serán celebrados en un almuerzo privado en Los Ángeles el 12 de enero.

FUENTE: AP