Instrumentos para la historia: las escuelas del Magdalena celebran los 500 años

200 instrumentos musicales fueron entregados durante una jornada cultural en el marco de los 500 años de Santa Marta

El evento contó con la presentación artística de los alumnos anfitriones

Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

SANTA MARTA.- En el marco de los actos conmemorativos por los 500 años de la fundación hispánica de Santa Marta, una jornada cultural cargada de simbolismo tuvo lugar en la emblemática Escuela Secundaria Magdalena, donde los verdaderos protagonistas fueron los niños, la música y el deseo de preservar las raíces.

La actividad central del programa Artes para la Paz, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, contó con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, y de la ministra Yannai Kadamani Fonrodona, quienes encabezaron la entrega oficial de dotaciones musicales a instituciones educativas del departamento.

Estudiantes de municipios como Santa Marta, Algarrobo, El Retén, Aracataca, Fundación, Sabanas de San Ángel y Ciénaga recibieron alrededor de 200 instrumentos para conformar conjuntos vallenatos, pitos y tamboras, bandas de marcha y sinfónicas, así como kits de iniciación musical y músicas urbanas.

Pero más allá de la entrega formal, lo que marcó el corazón del evento fue la presentación artística de los alumnos anfitriones, quienes, a través de ritmos tradicionales, bailes folclóricos y melodías de herencia caribeña, ofrecieron un homenaje vivo a las raíces colombianas. Desde el tambor hasta el acordeón, cada instrumento cobró vida en manos de los más jóvenes, como si la cultura estuviera diciendo que no piensa morir, sino reinventarse en la zona.

Música e historia

“Esto no es solo una inversión, es una apuesta por la identidad y el futuro de nuestros niños”, afirmó el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, quien acompañó la jornada y celebró la conexión entre arte, educación y territorio.

En total, el programa Artes para la Paz impactará a más de 10.000 estudiantes en 59 establecimientos educativos de 27 municipios del departamento, una cifra significativa en una región que históricamente ha reclamado mayor presencia institucional.

La iniciativa hace parte de la agenda conmemorativa del quinto centenario de Santa Marta, una programación que se extenderá a lo largo de 2025 con actividades culturales, académicas y comunitarias diseñadas por el Ministerio, en alianza con la Comisión Preparatoria del Quinto Centenario y actores sociales del territorio.

Más allá de un acto oficial, lo que quedó fue el eco de una tambora bien tocada, el paso firme de un baile tradicional y la mirada de orgullo de quienes vieron a sus hijos conectarse con algo más grande que ellos: la posibilidad de escribir su historia desde el arte.

