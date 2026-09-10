Investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere da un nuevo giro

La actriz estadounidense Hayden Panettiere en la Gala amfAR Los Ángeles 2022 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2022.

MIAMI.- Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, se reunió con investigadores federales mientras las autoridades continúan indagando sobre las circunstancias en las que murió la actriz.

Hickerson, de 37 años, habló con la DEA, según un informe publicado por TMZ que cita fuentes con conocimiento directo de la investigación.

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Las autoridades locales y federales se centran en identificar a la persona que pudo haber suministrado a Panettiere, de 36 años, las sustancias que podrían haber provocado su muerte. Aún no han señalado a ningún sospechoso.

Una fuente explicó que los investigadores están "centrándose en un posible traficante de drogas". No se han realizado detenciones y los investigadores aún esperan los resultados toxicológicos que podrían determinar la causa de la muerte de Panettiere, según el portal especializado en noticias de farándula.

La actriz fue hallada inconsciente el 16 de agosto en una vivienda que alquiló por una temporada en Greenville, Carolina del Sur. Los intentos por reanimarla fueron en vano. Dejó una hija de 11 años, Kaya, que tuvo con su exprometido, Wladimir

Según In Touch, el hermano de Hickerson, Zach Hickerson, relató que acudió a la vivienda tras no lograr comunicarse con la pareja, con quienes había planeado almorzar.

"Llamé a la puerta con fuerza, lo que al parecer despertó a Brian de la siesta que ambos dormían en el sofá cama de la sala", dijo Zach a la revista.

"Cuando entramos e intentamos despertar a Hayden para el almuerzo, nos dimos cuenta de que estaba inconsciente".

"Llamé inmediatamente al 911 y Brian le administró Narcan. Luego, ambos realizamos maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras manteníamos la llamada con el 911 en altavoz, hasta que llegaron los bomberos y los servicios de emergencia", declaró.

Esa versión difería de una anterior, en la que Zach afirmaba haber encontrado a Panettiere inconsciente en una silla mientras Brian dormía en otra habitación.

Luego Zach pidió cautela y recomendó no sacar conclusiones precipitadas antes de que concluyera la investigación.

"Actualmente circulan muchas suposiciones, especulaciones y acusaciones", señaló.

"La verdad saldrá a la luz a medida que las autoridades completen la investigación y den a conocer más detalles al respecto".

Por otro lado, Lesley Vogel, la madre de Panettiere —de quien estaba distanciada—, ha cuestionado públicamente la versión de Brian sobre lo ocurrido antes de la muerte de su hija.

Según reportó el Daily Mail, Vogel, de 70 años, expresó sus inquietudes a las autoridades.

"No sé cómo alguien puede echarse una siesta cerca de una persona que se está muriendo y no darse cuenta de que algo anda mal. ¿Cómo es posible?", declaró la madre de la actriz.

"Cuando llegaron los paramédicos, fue por un paro cardíaco. Las personas que sufren un paro cardíaco no se quedan simplemente quietas; hacen ruido", añadió.

Asimismo, Vogel comentó a NBC News que la familia de Panettiere llevaba "bastante tiempo" intentando apartar a Brian de la vida de su hija.

Por su parte, Brian Hickerson ha optado por guardar silencio siguiendo la asesoría de su abogada Sloan Ellis, según informó el portal TMZ.

"La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que el proceso continúe. Tal como se ha informado públicamente, la policía confirmó que no hubo indicios de actividad delictiva. Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no se harán más comentarios por el momento", dijo Ellis.