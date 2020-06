INXS relanza directo "Live Baby Live" de 1991 en Wembley

Una vez dicho lo cual, la cosa es que el 26 de junio 'Live Baby Live' vuelve a estar disponible en una edición con un Blu-Ray Standard y otro en 4K Ultra High Definition con 20 veces más definición que el original que no puede ser reproducido en un reproductor Blu-Ray normal.

La verdad es que tanta movida tecnológica abruma un poco porque, después de todo, lo que tenemos que encontrar son canciones. La suerte en este caso es que las hay. Ahora las repasamos y vemos un vídeo pero, antes, os recomiendo encarecidamente ver el documental sobre Michael Hutchence que tenéis en Movistar+, básicamente porque es brutal.

1. Guns In The Sky2. New Sensation3. I Send A Message4. The Stairs5. Know The Difference6. Disappear7. By My Side8. Hear That Sound9. Original Sin10. Lately (previously unreleased)11. The Loved One12. Wildlife13. Mystify14. Bitter Tears15. Suicide Blonde16. What You Need17. Kick18. Need You Tonight19. Mediate20. Never Tear Us Apart21. Who Pays The Price22. Devil Inside23. Shining Star (Credits)