viernes 16  de  enero 2026
DUELO

Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, fallece en Madrid a los 83 años

De acuerdo a la revista Hola!, los informes de deterioro de la salud de la princesa llevaron a la reina Sofía a aplazar su agenda para acompañarla

La Reina Doña Sofía e Irene de Grecia en el concierto solidario de Navidad La Música del Reciclaje de Ecoembes en el Gran Teatro Caixabank Principe Pio a 26 de Diciembre de 2024 en Madrid (España). &nbsp;

La Reina Doña Sofía e Irene de Grecia en el concierto solidario de Navidad "La Música del Reciclaje" de Ecoembes en el Gran Teatro Caixabank Principe Pio a 26 de Diciembre de 2024 en Madrid (España).

 

Jose Velasco / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La princesa Irene de Grecia, la hermana menor del difunto Rey Constantino, último Rey de Grecia, y de la Reina Sofía de España, ha fallecido a los 83 años. El anuncio fue publicado por la oficina privada de la familia real griega el 15 de enero.

"Con profunda tristeza, la Familia Real Griega anuncia que Su Alteza Real la princesa Irene, querida hermana y tía, falleció el jueves 15 de enero de 2026, a las 11:40 hora local, en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, rodeada de sus seres queridos", decía el comunicado.

Agregaron que próximamente se darán más detalles sobre el cortejo fúnebre.

De acuerdo a la revista Hola!, los informes de deterioro de la salud de la princesa llevaron a la reina Sofía a aplazar su agenda para acompañarla. El medio señaló que la salud de Irene había decaído últimamente y arrastraba un deterioro cognitivo desde hacía años.

La Casa Real de España emitió también un comunicado sobre la noticia.

Irene de Grecia

La princesa Irene nació en Sudáfrica el 11 de mayo de 1942, hija del rey Pablo I y la reina Federica. Llegó tras la huida de su familia de Atenas tras la invasión nazi de Grecia, según la biografía de su hermano.

La familia regresó a Grecia tras el referéndum de 1946 que restituyó en el trono a su tío, el rey Jorge II.

Era concertista de piano, compartía la pasión por la arqueología con su hermana Sofía, estudió cultura hindú y donó su herencia a Music in Harmony, la ONG que fundó en 1986, según informó Hola!.

La princesa Irene nunca se casó y mantuvo una estrecha relación con Sofía, quien se convirtió en la futura reina consorte de España al casarse con el futuro rey Juan Carlos en 1962.

