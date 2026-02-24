El Atlético de Madrid aplasta al Brujas con triplete de Sorloth y avanza a octavos de Champions

El delantero noruego #09 del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Club Atlético de Madrid y el Club Brugge KV en el Estadio Metropolitano de Madrid el 24 de febrero de 2026.

El Atlético de Madrid selló su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras golear 4-1 al Brujas en el partido de vuelta del playoff, resolviendo una eliminatoria que había quedado abierta tras el 3-3 de la ida en Bélgica. El gran protagonista de la noche fue Alexander Sorloth, autor de un triplete que impulsó al conjunto rojiblanco hacia los 16 mejores del torneo.

El equipo dirigido por Diego Simeone golpeó primero gracias a una rápida transición iniciada por Jan Oblak. El guardameta lanzó un pase largo que terminó con un remate zurdo de Sorloth dentro del área para el 1-0 en el minuto 23.

Sin embargo, el conjunto belga reaccionó antes del descanso. El central ecuatoriano Joel Ordóñez igualó con un cabezazo prácticamente sobre la línea tras un córner, marcando el 1-1 en el minuto 36. El tanto evidenció nuevamente las dificultades defensivas del Atlético, que ha recibido al menos un gol en cada uno de sus partidos en esta edición de la Champions.

Cardoso y la entrada de Griezmann cambiaron el partido

El empate no frenó al Atlético, que salió decidido tras el descanso. A los 48 minutos, el estadounidense Johnny Cardoso aprovechó un rechace en la frontal del área para marcar el 2-1 y devolver la ventaja en la eliminatoria.

En la segunda parte ingresó Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del club, quien participó directamente en el tercer gol tras una triangulación con Ademola Lookman que terminó nuevamente en los pies de Sorloth para ampliar la diferencia en el minuto 76.

El delantero noruego completó su noche perfecta al firmar el triplete con un remate dentro del área tras un centro de Matteo Ruggeri en el 87’, sentenciando definitivamente el cruce.

El Atlético se une al Barcelona en los octavos de final

Con esta victoria, el Atlético de Madrid se convierte en el segundo equipo español clasificado a octavos, junto al FC Barcelona, que avanzó directamente tras finalizar entre los ocho primeros de la fase regular.

El conjunto rojiblanco, actualmente cuarto en LaLiga y lejos del liderato, centra ahora sus aspiraciones de éxito en la Champions League y la Copa del Rey, donde ya se encuentra en semifinales.

En la próxima ronda europea se medirá a un rival inglés, Liverpool o Tottenham, según determine el sorteo del viernes. Por su parte, el Real Madrid podría completar la presencia española en octavos si logra mantener la ventaja 1-0 obtenida en la ida ante el Benfica.