Irina Baeva sobre matrimonio: "Sigue la boda en pie"

"La verdad es que, como siempre lo hemos dicho, por x o y las circunstancias, que lo hemos platicado (conversamos) inclusive, nosotros entre nosotros. Finalmente cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, no es que ustedes sean cercanos (risas), finalmente es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder", agregó la actriz rusa.

Los conductores de Despierta América también aprovecharon la oportunidad para preguntarle a Bavea acerca de si hay o no un contrato publicitario entre ambos artistas debido a los preparativos de la boda.

"A estas alturas del partido ya no les digo a esas personas que critican. Por parte de los medios de comunicación yo puedo entender, y lo entiendo, es parte de su trabajo, ni modo, también es parte de nuestro trabajo. Pero a estas alturas del partido, yo creo que nosotros dos decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que estar publicando, posteando, contando, diciendo para que alguien nos crea. Decidimos ya no ser parte de este juego a estas alturas del partido", expresó la intérprete al matutino de Univision.

"Yo les quiero decir a esta gente que siempre está ahí, que está con mensajes de cariño, con buenas palabras, con apoyo o simplemente sin decir nada, creo que suma más que el que critica, que muchas gracias, de verdad. Y finalmente, pues, eso, que nosotros a estas alturas del partido no tenemos que demostrarle nada a nadie", añadió.

"Y en cuento al contrato, yo no lo he cobrado", aseveró Irina Baeva sobre el presunto contrato de publicidad con su pareja.

Gabriel Soto e Irina Baeva dieron a conocer su compromiso el 20 de enero de 2021. La pareja compartió en sus redes sociales una imagen del momento. Pero desde dicha fecha, ambos han pospuesto en varias ocasiones la boda, lo que ha llevado a la prensa a especular acerca de una posible ruptura sentimental.

FUENTE: REDACCIÓN