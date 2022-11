Irina Baeva revela qué pasó con sus vestidos de novia

"No (compré el vestido de novia en España); ¿cuándo fue?, no me enteré", declaró Irina Baeva a la prensa. "Creo que no es el momento de hablar de temas personales", agregó.

Con respecto a la decisión de posponer la boda, la actriz recordó que su pareja se encuentra grabando un proyecto actoral, pero no dio más detalles al respecto.

"Está mi pareja (Gabriel Soto) grabando, como ya lo saben. Está terminando el año; que creo que es un gran augurio estar terminando el año con trabajo", dijo Irina Baeva, según People en Español.

Gabriel Soto, de 47 años, e Irina Baeva, de 30, dieron a conocer su compromiso el 20 de enero de 2021. La pareja compartió en sus redes sociales una imagen del momento. Pero desde dicha fecha, ambos han pospuesto en varias ocasiones la boda, lo que ha llevado a la prensa a especular acerca de una posible ruptura sentimental.

Hace cuatro meses, el intérprete indicó a la prensa que la boda fue postergada por la guerra en Ucrania.

"Todo muy bien, todo de maravilla... pues bien, felices, contentos. Ya sé que van a preguntar por la boda, pero está en pausa por el tema del conflicto de Rusia y Ucrania, sabemos eso. Esperemos a que termine la novela y esperemos a que todo se aclare un poquito más", detalló Gabriel Soto a los medios mexicanos al ser abordado en un evento en Mérida, Yucatán.

Actualmente, el artista se encuentra en dicha región por compromisos laborales: la grabación de un telenovela en la que comparte créditos con Susana González, Alberto Estrella, Sergio Reinoso, Jimena Herrera, entre otros.