Irina Baeva niega haber maltratado a las hijas de Gabriel Soto

"Antes que nada muchas gracias por estar aquí, sé que han venido en varias ocasiones aquí a buscarme. No he podido atenderlos porque la verdad... Como hay muchas mujeres aquí, yo creo que ustedes chicas me entenderán. Para nosotras las mujeres es un poco más complicado procesar las cosas y también estar con la cabeza fría. Las mujeres me entenderán, las mujeres somos en muchas ocasiones mucho más juzgadas que los hombres", dijo a la prensa.

Baeva manifestó que como mujer se encontraba enfrentando el duelo del final de su romance, por lo que ha luchado por encontrar un espacio para reflexionar y pidió respeto en este momento.

"Bien. Como cualquier mujer que está saliendo de una relación de mucho amor definitivamente es un duelo, es un proceso por lo mismo pido como tratar de tener esa paz, tratar de buscar mi espacio, tratar de ver por mí en esta ocasión y pedir justamente que me dejen también transitar por este proceso con el mayor respeto posible porque no ha sido nada fácil", respondió.

Ruptura con Soto y supuesto maltrato a sus hijas

Sobre la separación, Irina aseveró que cada historia tiene dos versiones y ella ya compartió la suya.

"Desde mi punto de vista yo ya dije todo lo que tenía que decir. Creo que aclaré todo lo que tenía que aclarar, lo que consideré necesario. Ahora lo único que queda es aceptar y poder transitar por este nuevo camino para mí totalmente fuera de mi zona de confort con la mayor paz y pidiendo ese respeto para poder seguir adelante".

Por último, negó las acusaciones sobre el trato que mantuvo con las hijas del actor y destacó que en todo momento las respetó como las hijas de su pareja e infantes.

"Realmente no crean todo lo que se dice, hay siempre muchas versiones de la historia y, como lo dije desde el principio, las mujeres desafortunadamente en la sociedad somos mucho más juzgadas. No es cierto, para nada es así. Yo sé que las niñas son el mayor tesoro en la vida de Gabriel, siempre estuvieron con nosotros y nosotros siempre estuvimos con ellas", concluyó.