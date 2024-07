Aseguran que Irina Baeva trataba mal a hijas de Gabriel Soto

"A ver: ustedes son mamás, yo soy papá, yo pregunto: ¿si alguien trata mal a tu hija, cómo vas a responder?... ok; eso pasó, eso pasó", declaró Gustavo Adolfo Infante en la producción dedicada a las celebridades.

"Dice gente cercana, que Irina está muy histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel. Cada vez que iban las hijas de Gabriel, las trataba mal; entonces, Gabriel no soportó eso... recientemente, me dicen", agregó Infante.

Asimismo, el periodista mexicano trajo a colación la declaración de Irina Baeva en la que dijo que el comunicado que emitió Gabriel Soto informando sobre la separación de mutuo acuerdo, fue una mentira.

"Tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas; entonces, si la señora Irina Baeva dice: 'no sé qué pasó porque estábamos juntos', está mintiendo porque tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas y ya estaba hablado terminar", aseveró el presentador de Sale el sol.

"A eso le agregamos el rumor de Víctor González Herrera, que ya salió y dijo que no (tuvieron una relación), pero es un rumor, y también que Gabriel se quedó a dormir en casa de Cecilia Galliano, más cuatro meses que no se llevaban, más el maltrato a las hijas de Gabriel, pues esto terminó la relación. Yo creo que no hay más que hablar", rememoró Gustavo Adolfo Infante, al inicio del programa emitido el lunes, 22 de julio.

Separación de Gabriel Soto e Irina Baeva

El pasado 17 de julio, Gabriel Soto emitió un comunicado firmando por él e Irina Baeva en el que dio a conocer que ambos ya no estaban juntos.

"A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y comprensión, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación", escribió el intérprete mexicano a través de un storie en Instagram.

"Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno", añadió Gabriel Soto.

Ante la noticia, el actor pidió respeto para afrontar el proceso personal que viven ambos. "Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto", finalizó.

gabriel soto-irina baeva separación.jpg Comunicado de Gabriel Soto sobre separación de Irina Baeva. Captura de pantalla/Instagram/@gabrielsoto

Ante esta información, Irina Baeva declaró que ella no estuvo vinculada en la redacción del comunicado.

"El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos", expresó la actriz rusa en exclusiva a HOLA Digital Cover.