Irina Baeva no planea borrar el tatuaje que se hizo con Gabriel Soto

“¡Ay no!, ¡para nada!, ese tatuaje es con México, ese es un símbolo maya, quiere decir que ‘yo soy tú y tú eres yo, y todos somos uno’”, dijo al reportero Edén Dorantes.

Baeva aclaró que el símbolo tiene una conexión poderosa con ella. "Significa mucho para mí, más que nada se queda en mí como algo muy mexicano".

Avance emocional

Una vez más, Baeva agradeció el apoyo que ha recibido tras la ruptura y reiteró que se encuentra tranquila y asiste a terapia para lidiar con el duelo.

“Ahí voy. Todo bien, pasando un proceso. Definitivamente, no es fácil, sin duda alguna. Son muchos años de lo que se vivió. Estoy en terapia; no solamente ahorita, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno. (Estoy) pasando este proceso, pasando este duelo, sin duda alguna lo es, y tranquila, no me estoy presionando absolutamente en nada, fluyendo, rodeada de mi familia a pesar de que están lejos, mis amigos que están conmigo y bien”, declaró.

Aprovechó la oportunidad para negar los rumores sobre una presunta solicitud de pensión económica que le había hecho al actor.

“Siempre he sido una mujer económicamente independiente y así será hasta el día que yo me muera, que yo me retire. No son cosas que me interesan, yo siempre me he mantenido a mí misma y así será, así que no busco el dinero de los demás”.