Gabriel Soto niega que pagará pensión a Irina Baeva tras ruptura

"No, no, no… ese punto no se ha tocado", comentó el intérprete de 49 años, cuando fue abordado por la prensa.

Soto destacó que por los momentos ambos están lidiando con el duelo de su separación y no se han enfocado en temas legales.

“Estamos en un proceso que no queremos hablar de esos temas… Estamos en un proceso sentimental más que nada”, agregó.

Irina aún sufre

Juan Osorio, productor de Aventurera, confesó que la actriz ha sido encontrada en su camerino llorando por la situación que vive.

"Pues sí, tú la veías llorar en su camerino, es un ser humano, es una mujer que estaba enamorada, o que está enamorada, yo no lo sé, pero a la hora (de la función) había que limpiarse las lágrimas y salir a interpretar a Elena, lo tenía que hacer muy bien”, comentó Osorio en el programa de radio Todo para la mujer.

El productor señaló que pese al mal momento personal que la actriz vive, demostró que es fuerte y que el proyecto se convirtió en un escape necesario ante la ruptura. Asimismo, aseveró que la experiencia la hecho crecer profesionalmente.

"Yo creo que para Irina Baeva es un parteaguas, esto le enseñó a actuar mejor, a ser versátil, a tener una coraza porque se le juntó todo", aclaró.