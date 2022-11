Italiano Teo Bok conquista Miami con "No te vayas"

"Esta canción de amor marca el comienzo de un nuevo capítulo en mi música después de una carrera de 10 años en Europa. Me apasiona mezclar los diferentes sonidos que me influyeron al crecer en Italia, Alemania y los Estados Unidos y crear algo único que represente mi esencia y amor por la música a través del idioma que me robó el corazón, el español", expresó el joven artista de 19 años, quien actualmente reside en Miami.