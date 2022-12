Ivonne Montero habla sobre quemadura en sus ojos

"Un descuido fatal, familia... mándenme sus buenos deseos. #losamo #enrecuperación #corneas #descuido #accidente #hospital", escribió la artista en la red social, al mostrar uno de sus ojos vendado.

En la entrevista que ofreció a De primera mano, la también cantante explicó que la quemadura se produjo por un mal uso de sus lentes de contacto, que puso en gotas para los ojos en lugar de solución.

"Ustedes saben que yo normalmente me pongo pupilentes de color (lentes de contacto). Yo, incluso, utilizo lentes de contacto para leer y cosas así; entonces, resulta que estaba en un evento y olvidé llevar el líquido de agua salida, en donde uno pone el estuchito de la aguita donde se colocan los lentes y quedan ahí hasta que los vuelves a usar. Entonces, resulta que en esa ocasión, yo no lleve el agua salina, la olvidé y se me hizo muy fácil ponerlas en gotas para los ojos. Dejé los lentes en gotas para los ojos y me olvidé", detalló al programa mexicano.

El incidente, según explicó Ivonne Montero, ocurrió el pasado 28 de noviembre cuando trabajaba en una sesión de fotos para la obra de teatro Busco al amor de mi vida, marido ya tuve.

"Tenía una fotos para el estreno de una obra que voy a estar -Busco al amor de mi vida, marido ya tuve-. Resulta que me pongo el pupilente y de repente siento un ardor impresionante, me los quito, los enjuago muy bien, olvidé que los había dejado en gotas, me los vuelvo a colocar y estuve alrededor de una hora con ellos en los ojos, pero me venía un ardor muy fuerte, me estuvieron llorando, pero nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis ojos, a las corneas. Me quemé ambas corneas" agregó la artista de 48 años.

Pese al accidente, Ivonne Montero ha mostrado en sus redes sociales la evolución de su vista.

