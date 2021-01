J Balvin lidera nominaciones a Premio Lo Nuestro 2021

A continuación la lista completa de nominados a Premio Lo Nuestro 2021:

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

· Alejandro Fernández

· Bad Bunny

· Camilo

· Christian Nodal

· J Balvin

· Karol G

· Maluma

· Natti Natasha

· Ozuna

· Sebastián Yatra

Álbum Del Año

· Alter Ego – Prince Royce

· Ayayay! – Christian Nodal

· Colores – J Balvin

· De Buenos Aires Para el Mundo – Los Angeles Azules

· Guárdame Esta Noche – El Fantasma

· Hecho en México – Alejandro Fernández

· Más Caro Que Ayer – Gerardo Ortiz

· Más Futuro Que Pasado – Juanes

· Papi Juancho – Maluma

· YHLQMDLG – Bad Bunny

Canción Del Año

· ‘ADMV’ – Maluma

· ‘Bonita’ – Juanes & Sebastián Yatra

· ‘Carita de Inocente’ – Prince Royce

· ‘Fantasía’ – Ozuna

· ‘Favorito’ – Camilo

· ‘Keii’ – Anuel

· ‘La Mejor Versión De Mí’ (Remix) – Natti Natasha & Romeo Santos

· ‘Morado’ – J Balvin

· ‘Solo Tú’ – Calibre 50

· ‘Tusa’ – Karol G & Nicki Minaj

Artista Revelación Femenino

· Chesca

· Emilia

· Nathy Peluso

· Nicki Nicole

· Yenni S

Artista Revelación Masculino

· Camilo

· Jay Wheeler

· Natanael Cano

· Neto Bernal

· Rauw Alejandro

Remix Del Año

· ‘Caramelo’ (Remix) – Ozuna, Karol G & Myke Towers

· ‘DJ No Pare’ (Remix) – Justin Quiles, Natti Natasha, Farruko Ft. Zion, Dalex & Lenny Tavárez

· ‘Hawái’ (Remix) – Maluma & The Weeknd

· ‘La Cama’ (Remix) – Lunay, Myke Towers, Ozuna, Chencho Corleone & Rauw Alejandro

· ‘La Jeepeta’ (Remix) – Nio García, Anuel, Myke Towers, Brray & Juanka

· ‘La Mejor Versión De Mí’ (Remix) – Natti Natasha & Romeo Santos

· ‘Porfa’ (Remix) – Feid, Justin Quiles, J Balvin Ft. Maluma, Nicky Jam & Sech

· ‘Relación’ (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin Ft. Rosalía & Farruko

· ‘Tattoo’ (Remix) – Rauw Alejandro & Camilo

· ‘Yo No Sé’ (Remix) – Mati Gómez, Nicky Jam & Reik

Colaboración ‘Crossover’ Del Año

· ‘Hawái’ – Maluma & The Weeknd

· ‘Mamacita’ – Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul

· ‘Me Gusta’ – Anitta, Cardi B & Myke Towers

· ‘Me Quedaré Contigo’ – Pitbull & Ne-Yo Ft. Lenier & El Micha

· ‘Qué Maldición’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg

· ‘Ritmo’ (Bad Boys For Life) – Black Eyed Peas & J Balvin

· ‘Súbelo’ (Further Up) – Static & Been El, Pitbull & Chesca

· ‘TKN’ – Rosalía & Travis Scott

· ‘Tusa’ – Karol G & Nicki Minaj

· ‘Un Día’ (One Day) – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny Ft. Tainy

Video del Año

· ‘Boogaloo Supreme’ – Víctor Manuelle & Wisin

· ‘Cuando Estés Aquí’ – Pablo Alborán

· ‘Después De Todo’ – Yordano

· ‘En Cantos’ – Ile & Natalia Lafourcade

· ‘For Sale’ – Carlos Vives & Alejandro Sanz

· ‘Girasoles’ – Luis Fonsi

· ‘Mala Vida’ – Nicki Nicole

· ‘Pecador’ – Residente

· ‘Qué Lástima’ – Chocquibtown & Sech

· ‘TKN’ – Rosalía & Travis Scott

Artista Del Año – Pop

· Camilo

· Carlos Rivera

· Enrique Iglesias

· Jennifer López

· Juanes

· Kany García

· Pedro Capó

· Ricky Martin

· Sebastián Yatra

· Shakira

Canción Del Año – Pop

· ‘ADMV’ – Maluma

· ‘Bonita’ – Juanes & Sebastián Yatra

· ‘Buena Suerte’ – Pedro Capó

· ‘Favorito’ – Camilo

· ‘Perdiendo la Cabeza’ – Carlos Rivera, Becky G & Pedro Capó

· ‘No Ha Parado De Llover’ – Maná & Sebastián Yatra

· ‘Si Me Dices Que Sí’ – Reik, Farruko & Camilo

· ‘Tabú’ – Pablo Alborán & Ava Max

· ‘Tanto’ – Jesse & Joy & Luis Fonsi

· ‘Tiburones’ – Ricky Martin

Colaboración Del Año Pop

· ‘Bonita’ – Juanes & Sebastián Yatra

· ‘Como Así’ – Lali Ft. CNCO

· ‘El Ciego’ – Melendi & Cali y El Dandee

· ‘For Sale’ – Carlos Vives & Alejandro Sanz

· ‘Muchacha’ – Gente de Zona & Becky G

· ‘Perdiendo La Cabeza’ – Carlos Rivera, Becky G & Pedro Capó

· ‘Si Me Dices Que Sí’ – Reik, Farruko & Camilo

· ‘Tabú’ – Pablo Alborán & Ava Max

· ‘Tanto’ – Jesse & Joy Ft. Luis Fonsi

· ‘Una Mentira Más’ – Yuri & Natalia Jiménez

Grupo o Dúo Del Año – Pop

· Cali y El Dandee

· CNCO

· Jesse & Joy

· Mau y Ricky

· Reik

Álbum Del Año Pop

· Aire – Jesse & Joy

· Blanco – Ricardo Arjona

· Colegio – Cali y El Dandee

· Más Futuro Que Pasado – Juanes

· Mesa Para Dos – Kany García

· Munay – Pedro Capó

· Pausa – Ricky Martin

· Por Primera Vez – Camilo

· Que Quiénes Somos – CNCO

· 20-21 – Reik

Canción Del Año – Pop/Balada

· ‘ADMV’ – Maluma

· ‘Hongos’ – Ricardo Arjona

· ‘Lo Que En Ti Veo’ – Kany García & Nahuel Pennisi

· ‘Te Adoraré’ – Ricardo Montaner

· ‘Una Mentira Más’ – Yuri & Natalia Jiménez

Artista Femenino Del Año – Urbano

· Anitta

· Becky G

· Cazzu

· Ivy Queen

· Karol G

· Natti Natasha

· Paloma Mami

· Rosalía

Artista Masculino Del Año

· Anuel

· Bad Bunny

· Daddy Yankee

· Farruko

· J Balvin

· Maluma

· Ozuna

· Sech

Canción Del Año – Urbano

· ‘Fantasía’ – Ozuna

· ‘Hawái’ – Maluma

· ‘Keii’ – Anuel

· ‘La Difícil’ – Bad Bunny

· ‘Morado’ – J Balvin

· ‘Muévelo’ – Nicky Jam & Daddy Yankee

· ‘Que Tire Pa Lante’ – Daddy Yankee

· ‘Sigues Con Él’ – Arcángel & Sech

· ‘Ritmo’ (Bad Boys For Life) – Black Eyed Peas & J Balvin

· ‘Tusa’ – Karol G & Nicki Minaj

Colaboración Del Año – Urbano

· ‘Muévelo’ -Nicky Jam & Daddy Yankee

· ‘Qué Pena’ – Maluma & J Balvin

· ‘Ritmo’ (Bad Boys For Life) – Black Eyed Peas & J Balvin

· ‘Sigues Con Él’ – Arcángel & Sech

· ‘Tusa’ – Karol G & Nicki Minaj

Álbum Del Año – Urbano

· 1 Of 1 – Sech

· Colores – J Balvin

· Nibiru – Ozuna

· Papi Juancho – Maluma

· YHLQMDLG – Bad Bunny

Canción Del Año – Urbano/Pop

· ‘Honey Boo’ – CNCO & Natti Natasha

· ‘Me Gusta’ – Shakira & Anuel

· ‘Me Quedaré Contigo’ – Pitbull & Ne-Yo Ft. Lenier & El Micha

· ‘Si Me Dices Que Sí’ – Reik, Farruko & Camilo

· ‘TBT’ – Sebastián Yatra, Rauw Alejandro & Manuel Turizo

Canción Del Año – Urbano/Trap

· ‘Bounce’ – Cazzu

· ‘Gan-Ga’ – Bryant Myers

· ‘Medusa’ – Jhay Cortez, Anuel & J Balvin

· ‘No Me Ame’ – Rvssian, Anuel & Juice Wrld

· ‘Vete’ – Bad Bunny

Artista Del Año Tropical

· Carlos Vives

· Gente De Zona

· Gilberto Santa Rosa

· Juan Luis Guerra

· Marc Anthony

· Prince Royce

· Romeo Santos

· Silvestre Dangond

· Víctor Manuelle

· Willie Colón

Canción Del Año – Tropical

· ‘Boogaloo Supreme’ – Víctor Manuelle & Wisin

· ‘Carita De Inocente’ – Prince Royce

· ‘El Carnaval De Celia: A Tribute’ – KYEN?ES?

· ‘La Mejor Versión De Mí’ – Natti Natasha & Romeo Santos

· ‘Lámpara Pa’ Mis Pies’ – Juan Luis Guerra

· ‘Lo Que Te Di’ – Marc Anthony

· ‘No Te Vayas’ – Carlos Vives

· ‘Pa’lante y Pa’tras’ – N’Klabe, La Tribu de Abrante & Farina

· ‘Perriando’ (La Murga Remix) -Reykon Ft. Willie Colón

· ‘Vallenato Apretao’ – Silvestre Dangond

Colaboración Del Año – Tropical

· ‘Boogaloo Supreme’ – Víctor Manuelle & Wisin

· ‘Canción Para Rubén’ – Carlos Vives & Rubén Blades

· ‘Cartagena’ – Fonseca & Silvestre Dangond

· ‘Imaginarme Sin Ti’ – Elvis Crespo & Manny Cruz

· ‘La Familia’ – Gilberto Santa Rosa & Tito Nieves

· ‘Mi Corazón Es Tuyo’ – Olga Tañón & Manny Manuel

· ‘Nuestro Amor’ – Alex Bueno & Romeo Santos

· ‘Pa’lante y Pa’tras’ – N’Klabe, La Tribu de Abrante & Farina

· ‘Perriando’ (La Murga Remix) -Reykon Ft. Willie Colón

· ‘Vallenato Apretao’ – Silvestre Dangond Ft. Zion y Lennox

Artista Del Año – Regional Mexicano

· Alejandro Fernández

· Carin León

· Chiquis

· Christian Nodal

· El Fantasma

· Gerardo Ortiz

· Joss Favela

· Neto Bernal

· Lenin Ramírez

· Natanael Cano

Canción Del Año – Regional Mexicano

· ‘Amor Tumbao’ – Natanael Cano

· ‘Caballero’ – Alejandro Fernández

· ‘Dormida’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

· ‘En Eso No Quedamos’ – Banda Los Sebastianes

· ‘Escondidos’ – La Adictiva San José De Mesillas

· ‘Otra Borrachera’ – Gerardo Ortiz

· ‘Se Me Olvidó’ – Christian Nodal

· ‘Si Quieres’ – Neto Bernal & Carolina Ross

· ‘Solo Tú’ – Calibre 50

· ‘Yo Ya No Vuelvo Contigo’ (En Vivo) – Lenin Ramírez Ft. Grupo Firme

Colaboración Del Año – Regional Mexicano

· ‘No Es Que Me Gustes’ – Luis Coronel & La Séptima Banda

· ‘Qué Maldición’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg

· ‘Si quieres’ – Neto Bernal & Carolina Ross

· ‘Y La Hice Llorar’ – Los Ángeles Azules Ft. Abel Pintos

· ‘Yo Ya No Vuelvo Contigo’ (En Vivo) – Lenin Ramírez Ft. Grupo Firme

Grupo o Dúo Del Año – Regional Mexicano

· Banda MS de Sergio Lizárraga

· Calibre 50

· Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

· Grupo Firme

· Los Angeles Azules

Canción Sierreña Del Año – Regional Mexicano

· ‘Con Tus Besos’ – Eslabón Armado

· ‘El Güero’ – Marca MP

· ‘El Muchacho Alegre’ – Fuerza Regida

· ‘En Boca De Todos’ – T3r Elemento

· ‘Tú’ – Carín León

Canción Banda Del Año – Regional Mexicano

· ‘Dormida’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

· ‘En Eso Quedamos’ – Banda Los Sebastianes

· ‘Escondidos’ – La Adictiva Banda San José de Mesillas

· ‘Esta Vez Soy Yo’ – Banda Carnaval

· ‘Yo Ya No Vuelvo Contigo’ (En Vivo) – Lenin Ramírez Ft. Grupo Firme

Canción Norteña Del Año – Regional Mexicano

· ‘El Envidioso’ – Los Dos Carnales

· ‘En Honor A Ti’ – La Maquinaria Norteña Ft. Grupo Firme

· ‘Más Te Recuerdo’ – Julión Álvarez

· ‘Otra Borrachera’ – Gerardo Ortiz

· ‘Solo Tú’ – Calibre 50

Canción Mariachi/Ranchera Del Año -Regional Mexicano

· ‘Caballero’ – Alejandro Fernández

· ‘Claro y Obvio’ – Joss Favela

· ‘Dile’ – Jary Franco

· ‘Se Me Olvidó’ – Christian Nodal

· ‘Si Quieres’ – Neto Bernal & Carolina Ross

Canción Cumbia Del Año – Regional Mexicano

· ‘Acaríñame’ – Los Angeles Azules, Julieta Venegas & Juan Ingaramo

· ‘Te Metiste’ – Los Angeles Charly

· ‘Te Extraño, Te Olvido, Te Amo’ – Los Socios Del Ritmo & Chiquis

· ‘Tú y Yo’ – Raymix & Paulina Rubio

· ‘Y La Hice Llorar’ – Los Angeles Azules Ft. Abel Pintos

Álbum Del Año – Regional Mexicano

· Ayayay! – Christian Nodal

· De Buenos Aires Para El Mundo – Los Angeles Azules

· El Trabajo Es La Suerte – Banda MS de Sergio Lizárraga

· En Vivo Desde Anaheim, CA – Grupo Firme

· Guárdame Esta Noche – El Fantasma

· Hecho en México – Alejandro Fernández

· Labios Mentirosos – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

· Más Caro Que Ayer – Gerardo Ortiz

· Porque Así Tenía Que Ser – Banda Carnaval

· Simplemente Gracias – Calibre 50