Jackie Guerrido elogia carrera de Don Omar en Premio Lo Nuestro

"Sabes que Univision siempre en estos premios bota la casa por la ventana. Y estoy súper feliz porque en Primer Impacto ya estamos celebrando 30 años... así que tú sabes, Puerto Rico diciendo presente", declaró a El Nuevo Día la puertorriqueña de 51 años.

La canción favorita de Jackie Guerrido

"Como te dije, Puerto Rico dice presente. Olga Tañón, que es una de las que más ha recibido premios, está aquí con nosotros. Tú sabes, el rey Don Omar es uno de los grandes en su género. Así que yo me sé las canciones de todos ellos; vamos a bailar y vamos a gozar", agregó la ex esposa William Omar Landrón Rivera, quien aseguró que la canción favorita del cantante es Salió el sol.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jackie Guerrido (@officialjackieg)

Jackie Guerrido, de 51 años, y Don Omar, de 46, estuvieron casados desde 2008 hasta 2011, pues ese año la excélebre pareja decidió tomar caminos separados.

"Yo creo que fue lo que más me hizo crecer, yo creo que era lo que le faltaba a mi vida para yo crecer tanto espiritualmente como ser humano. El saber que muchas veces nosotros entramos a una relación pensando que tú me tienes que dar y yo te tengo que dar lo que a mí me hace falta, y no es así”, expresó la periodista en una entrevista con Rodner Figueroa, reseñada en Hola.com.

“Yo pienso que cuando las cosas no duran como pensamos que iban a durar es porque ya era, era parte del destino, era parte de nuestra decisión”, añadió Guerrido.