Festival de Cannes entrega Palma de Oro honorífica a cineasta Peter Jackson

El director de El Señor de los Anillos recibirá el homenaje durante la ceremonia de apertura del festival a celebrarse del 12 al 23 de mayo

El productor Peter Jackson posa para un retrato durante el Festival de Cine de Sundance 2012 en el Getty Images Portrait Studio en T-Mobile Village at the Lift el 20 de enero de 2012 en Park City, Utah.

Getty Images North America via AFP / Larry Busacca

PARÍS.- El cineasta neozelandés Peter Jackson, responsable por la saga El Señor de los Anillos, recibirá una Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de apertura del 79º Festival de Cannes, a celebrarse del 12 al 23 de mayo, anunciaron el jueves los organizadores.

"Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes será uno de los momentos más grandes de mi carrera", comentó el director de 64 años en un comunicado del festival.

El 13 de mayo de 2001, en Cannes, 26 minutos cambiaron la vida del entonces poco conocido director.

Allí se proyectaron en exclusiva, siete meses antes de su estreno, las primeras imágenes de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, inicio de la saga cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, que terminó acumulando 17 premios Óscar.

Antes y después

La presidenta del festival, Iris Knobloch, celebró al "director de creatividad desbordante que dio al género de la fantasía heroica sus cartas de nobleza".

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, afirmó que existe "claramente un antes y un después de Peter Jackson".

Desde hace 12 años, tras El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos, Jackson no volvió a realizar cine de ficción y se dedicó a formatos documentales, profundamente marcado por la repentina muerte de su director de fotografía Andrew Lesnie.

FUENTE: AFP

