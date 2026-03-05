jueves 5  de  marzo 2026
Anuncian publicación de "My Final Days", memorias póstumas de Eric Dane

Esta semana, la revista People pudo confirmar que el actor falleció por insuficiencia respiratoria producto de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.

AFP/Chris Delmas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tan solo dos semanas después de la muerte del actor Eric Dane, el grupo editorial Penguin Random House anunció que My Book of Days: A Memoir in Moments, sus memorias, se publicarán póstumamente en noviembre bajo el sello de Maria Shriver, The Open Field.

"Me dijo que quería que su familia supiera cuánto los amaba y que quería dejarles una historia de la que pudieran estar orgullosos", declaró Shriver en un comunicado de prensa.

El libro se describe como"una reflexión sobre la familia, la resiliencia, la fe, la sobriedad, la paternidad y lo que significa vivir plenamente frente a una enfermedad terminal (...) Es a la vez una meditación sobre el tiempo y una generosa ofrenda a los lectores sobre cómo honrar los días que más importan".

Según el comunicado, completar y publicar el libro fue decisión de Dane.

"Quería que sus hijas y lectores tuvieran estas palabras. Publicarlo como estaba previsto le permite seguir hablando, con su propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron", declaró.

Antes de su muerte, Dane también grabó su última entrevista con Netflix como parte de su nueva serie Famous Last Words, la cual se realizó en secreto y se publicó solo después de su fallecimiento.

Causa de muerte

Esta misma semana, la revista People pudo confirmar la causa de muerte oficial del actor Eric Dane. La estrella de Grey's Anatomy falleció por insuficiencia respiratoria, de acuerdo con su certificado de defunción obtenido por el medio. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es la causa subyacente de muerte.

Su familia confirmó que la estrella falleció el jueves 19 de febrero, casi un año después de anunciar que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA). También conocida como enfermedad de Lou Gehrig, la ELA es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas.

Dane reveló su diagnóstico de ELA en abril de 2025. "Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo (...) Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene", declaró en ese momento.

