James Mangold humaniza a Bob Dylan en "A Complete Unknown"

"He pasado seis años investigando activamente, leyendo y hablando con Bob Dylan. Y no creo que tuviese algún tipo de trauma secreto que revelar. Pero sí creo, y esto es solo mi opinión, que sí que tenía una gran carga sobre la que traté de hacer la película, que era la genialidad en sí misma", expresó. "La genialidad no es solo un don, sino también una maldición, porque te separa de todo el mundo", sentenció Mangold, al apuntar cómo hace que todo el mundo quiera algo de ti. Así, mientras hay quien desconfía o tiene envidia de un genio, también hay quien lo idolatra y lo quiere poseer.

En esta línea, el cineasta nominado al Óscar a la Mejor dirección y también al premio al Mejor guión adaptado por este filme reconoce que no sabría decir si el éxito masivo tiene un precio demasiado alto o demasiado bajo, pero sí cree que a veces la fama y ser un artista están en conflicto entre sí. "Para hacer arte necesitas centrarte, necesitas ir a tu interior, escuchar tu voz. Ser famoso es lo contrario. Estás completamente expuesto y respondes a los caprichos de miles, de millones de personas", argumentó.

Así, el reto para un joven artista como el Dylan de A Complete Unknown, que de repente debe lidiar con el éxito, es el de encontrar el tiempo tranquilo que antes tenía para crear, aunque sea apartando al mundo.

Honestidad a la hora de interpretar los temas

Cabe destacar que, en el filme, Timothée Chalamet, cuya encarnación del legendario artista le ha valido su segunda nominación al Óscar, interpreta todos los temas en vivo, un desafío para el que tuvo que aprender no solo a cantar como Dylan, sino también a tocar la guitarra y la armónica. No obstante, Mangold tenía claro que la decisión incorrecta habría sido hacer esa película sin rodar actuaciones en directo.

"La decisión correcta para una película sobre música folk es dejar que la gente cante, dejar que los actores canten, porque la música folk en sí misma no trata de perfección. Se trata de autenticidad, honestidad. Una cruda realidad. Es solo la voz humana y una guitarra", defendió el cineasta. Así, el realizador señaló que fingir algo tan auténtico, tan primario, sería arriesgarse a que la música folk se sintiese como nunca se ha sentido, falsa.

Por otro lado, y al ser preguntado sobre si la música podía ser considerada literatura, al hilo de que Dylan recibiese el premio Nobel de literatura en 2016, Mangold no solo aseguró que sí, sino que añadió que también es el caso del cine. "Creo que todas las cosas temporales y narrativas son en cierto modo literatura si tratan de alcanzar el cielo, si tratan de alcanzar la poesía", opinó.

La implicación de Bob Dylan

Basada libremente en el libro de Elijah Wald de 2015 Dylan Goes Electric!: Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties, A Complete Unknown contó con la implicación del propio Dylan antes que la de Mangold, puesto que era su equipo el interesado en adaptar la novela a la gran pantalla.

"Cuando me incorporé y empecé a reescribir el guión, básicamente intentaba ampliar la historia", explicó el director, al remarcar que no solo estaba interesado en el controvertido festival de Newport sino también en su vida personal en esos primeros años y la influencia de las mujeres que le rodeaban.

En este sentido, un personaje clave del filme es Sylvie Russo, a la que da vida Elle Fanning y que se basa en el gran amor de juventud del artista, Suze Rotolo. Según apuntó Mangold, fue el propio Dylan el que pidió que no se usase el verdadero nombre de Rotolo ya que, en cierto modo, le parecía la única "persona no famosa" de la película, la única que no firmó para ser una celebridad.

"Me ayudó con letras de canciones que yo entendía mal o que él nunca cantó", añadió el cineasta, al repasar la presencia del artista en el desarrollo de la película. "Me ayudó con líneas que él podría decir, o me señaló quiénes le llamaban Bob y quiénes le llamaban Bobby. Y me ofreció mucha sabiduría sobre la vida emocional que él estaba viviendo en ese momento", contó.

Dirigida por Mangold y coescrita junto a Jay Cocks (Días extraños), A Complete Unknown también cuenta en su reparto con Edward Norton (El club de la lucha), como Pete Seeger; Scoot McNairy (Halt and Catch Fire), como Woody Guthrie; Boyd Holbrook (Sandman), como Johnny Cash; Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), como Joan Baez; y Dan Fogler (The Walking Dead), como Albert Grossman, entre otros.

