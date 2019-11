Jason Beghe, de "Chicago PD": "Esta serie intenta ser fiel a la realidad policial"

El actor Jason Beghe interpreta al agente Hank Voight en la serie. "Voight vive en el presente, no se preocupa por el futuro o el pasado. Así que sea lo que sea que le pase durante esta temporada, creo que él lo resolverá como hace siempre", dice el intérprete acerca de su personaje.

Jason reconoce que no ve otras series policíacas, pero cree que Chicago P.D. es única y diferente porque "intenta ser fiel a la realidad policial". "Muestra cómo actúa el cuerpo de Policía. También muestra la realidad de que no hay un buen tipo o un mal tipo. No es todo blanco y negro, es gris. Entonces, si hay alguien que hace algo malo, quiero intentar entender por qué. Y, si hay un tipo que hace algo bueno, no significa que sea perfecto", explica el actor.

La veterana actriz Amy Morton da vida a la sargento Trudy Platt. "Me gusta cómo evoluciona la serie. Ahora es más seria y eso es bueno porque un show acerca del Departamento de Policía de Chicago tiene que ser serio. Me gustan los cambios que se han producido en estos años. Me encanta que mi personaje sea una especie de mentora para el resto del equipo", cuenta.

Amy se crió en Chicago y está encantada de poder trabajar en la ciudad que la vio crecer. "Vivo aquí en Chicago y, para un actor, tener un trabajo en tu ciudad es todo un lujo. No es lo normal, así que me siento muy afortunada", afirma Morton.

El productor ejecutivo Dick Wolf, creador de las franquicias Ley y Orden y Chicago, está muy orgulloso de la respuesta del público ante Chicago P.D., Chicago Fire y Chicago Med. "Mientras la audiencia responda y siga viendo las series, no nos vamos a ninguna parte. Los shows continuarán emitiéndose", asegura.

El afamado productor tiene una opinión muy particular sobre el incontable número de series de televisión que hoy en día ofrecen las plataformas streaming. "Ahora existen diez plataformas. En mi opinión, dentro de unos años habrá solo cinco. Hay demasiados shows", afirma Wolfe. El creador de Chicago P.D. adora su trabajo y tiene los próximos dos años muy ocupados, con lo que descarta involucrarse en nuevos proyectos.

UN NUEVO MIEMBRO EN EL EQUIPO

A lo largo de las siete temporadas de Chicago P.D. hemos visto ir y venir a nuevos actores y personajes en la serie. En esta ocasión, el actor Jon Seda, quien encarna a Antonio Dawson, deja la serie. La séptima temporada trae un nuevo miembro al equipo, la agente Vanessa Rojas, interpretada por la actriz Lisseth Chavez.

"Creo que mi personaje va a traer nuevos aspectos a la unidad. También veremos cómo trabaja en equipo, porque Vanessa proviene de un sistema de hogares de acogida y ve el mundo de una manera diferente. Así que va a ser algo interesante. A medida que avanza la serie, sabremos más de su pasado", explica la joven sobre su personaje.

La relación entre este nuevo miembro de la unidad policial y el agente Hank Voight será sin duda especial. "Creo que hay muchas posibilidades de que Voight tenga cierta debilidad por ella. Porque es joven, tiene talento, tiene una gran actitud, tiene disposición. Y, de alguna manera, le recuerda a Erin (personaje que interpretaba la actriz Sophia Bush).

Así que tendrá a alguien a quien poder cuidar ... Se preocupa por todos, pero siempre hay alguien especial y podría terminar siendo ella. Voight será como una figura paterna para Vanessa", señala Jason Beghe.

COLABORACIÓN Y COMPAÑERISMO

El ambiente en el set de rodaje de Chicago P.D. es inmejorable. "Nos llevamos muy bien entre los compañeros. Nuestra reputación es que es el mejor set. Y creo que es porque somos muy serios, siempre estamos contribuyendo, es un esfuerzo de colaboración. La estrella del show es el show, y siempre queremos que sea el mejor posible. Disfrutamos mucho estando juntos. Hay mucha diversión y compañerismo, pero también hay mucha profesionalidad. He estado en muchos sets, y este es definitivamente uno de mis favoritos", cuenta Jason.

Después de siete temporadas, la ciudad de Chicago tiene un gran significado para los actores de la serie, en especial para Jason Beghe. "Creo que Chicago es el personaje principal de la serie. A veces es una ciudad muy fría, pero es como nuestra madre. No es solo su forma de cocinar o la forma en que me cuida, es mi hogar", concluye el intérprete.

