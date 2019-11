Habrá segunda temporada de "Modern Love", la serie de moda de Amazon

"John Carney consiguió homenajear la complejidad de la columna original mientras consigue crear una serie bonita, animada y esperanzadora. No puedo esperar a ponerme a trabajar en la segunda temporada", escribió.

Por su parte, el director de la serie John Carney declaró lo siguiente: "Para nosotros el hecho de poder continuar con Modern Love es una gran oportunidad de seguir contando historias de amor, mientras abrimos la serie a nuevas ciudades y mundos. Las posibilidades son infinitas". "Las próximas temporadas pueden diversificarse y profundizar en lo que significa amar en este complicado mundo. Son increíbles noticias para todos los involucrados en la serie", afirmó.

Entre el reparto de la serie se encuentran la ganadora del Oscar Anne Hathaway (Ocean's 8), el cantante y compositor Ed Sheeran el ganador del premio Tony John Gallagher, Jr. (The Newsroom), Julia Garner (Ozark), Jane Alexander (The Good Fight), Sofia Boutella (Kingsman: Servicio secreto), Olivia Cooke (Ready Player One) o Gary Carr (Downton Abbey) entre otros. Modern Love está producida por Amazon Studios, Stories Media Group, Likely Story, y The New York Times.

La segunda temporada de Modern Love se incorporará a las series y películas disponibles en el catálogo de Prime Video en 2020, y podrá verse en más de 200 países y territorios.