lunes 8  de  diciembre 2025
Jason Momoa envía mensaje a Adria y Ricardo Arjona tras visita a Guatemala

La visita de Momoa a Guatemala tuvo como eje central la asistencia a la residencia de conciertos de Ricardo Arjona, titulada Lo que el Seco no dijo

En esta foto de archivo tomada el 23 de agosto de 2022, el actor estadounidense Jason Momoa llega para el estreno de la temporada 3 de "See" en el Teatro DGA en Los Ángeles, California.

En esta foto de archivo tomada el 23 de agosto de 2022, el actor estadounidense Jason Momoa llega para el estreno de la temporada 3 de "See" en el Teatro DGA en Los Ángeles, California.

AFP/Valeria Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor estadounidense Jason Momoa recurrió a Instagram para compartir un dulce mensaje dirigido a su pareja, la actriz Adria Arjona, y a su padre, Ricardo Arjona. En una reciente visita a Guatemala, la estrella de Hollywood acompañó a su novia a un concierto del cantautor.

Kate Winslet, ganadora del premio a la mejor actriz principal en una serie limitada o de antología o película por Mare Of Easttown, posa en la sala de prensa durante la 73a Primetime Emmy Awards en L.A. LIVE el 19 de septiembre de 2021 en Los Ángeles, California. 
Kate Winslet crítica moda de medicamentos para adelgazar en Hollywood
Mariah Carey. video
Mariah Carey vuelve a la cima con "All I Want for Christmas Is You"

El actor capturó y compartió un video del espectáculo, donde se observa a Adria subiendo al escenario junto a su padre para compartir un emotivo abrazo.

“Qué honor presenciar estos momentos tan especiales en Guatemala. Estoy asombrado, mi alma está llena de alegría. Amo este lugar, a esta gente y a esta familia. ¡Te amo, mi amor! Y gracias, Ricardo, qué concierto tan especial, qué afortunado soy”, expresó el actor en Instagram.

Esta declaración pública no solo reafirma la relación sentimental con la actriz, sino que también subraya el respeto y la admiración que profesa hacia el cantautor, a quien previamente había elogiado en entrevistas.

Asistentes al concierto compartieron videos en que aparece el actor disfrutando de la presentación.

Recorrido Cultural

La pareja de actores aprovechó su fin de semana en el país para sumergirse en la cultura y la gastronomía guatemalteca.

Momoa y Arjona fueron captados en diversas localidades, incluyendo el Mercado Central de la capital, donde adquirieron artesanías, y disfrutaron de la oferta culinaria de la Zona 4.

Adicionalmente, realizaron una visita turística al Parque Nacional Tikal en Petén, uno de los sitios arqueológicos mayas más importantes del mundo.

La espontaneidad del mensaje y la cercanía mostrada por Jason Momoa hacia la familia de Adria Arjona y el público guatemalteco generaron una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde se celebró el vínculo familiar y el apoyo del actor a la cultura local.

