Periodista Daniel Benítez gana un Emmy por reportaje sobre los balseros cubanos

Daniel Benítez, periodista de Univisión 23 durante la presentación al aire del reportaje con el que gano el premio Emmy.

MIAMI – Hace poco más de tres décadas, miles de cubanos se lanzaron al mar en busca de llegar a Estados Unidos durante la llamada “Crisis de los Balseros”. Entre ellos, un matrimonio que pasó ocho meses en la base naval de Guantánamo, cuya experiencia refleja la incertidumbre y los desafíos de aquella época, según contó mi colega Daniel Benítez en su reportaje titulado “Ya vienen llegando: 30 años de los balseros en Guantánamo” , premiado recientemente con un Emmy Regional, en la categoría "Noticias Histórico - Cultural", otorgado por el capítulo Suncoast de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS), en reconocimiento a la calidad de este material audiovisual.

“Es un premio para mi pueblo balsero, un recordatorio de todo lo que hemos sufrido como nación por culpa de la dictadura.”

Agregó que recibir el galardón tiene un significado aún más especial:

“Porque Siro del Castillo, a quien entrevisté para la serie especial por su labor como asistente del enviado especial de la Administración Clinton en Guantánamo en aquella época, falleció hace unos meses. Este premio es para mantener vivo su legado.”

Daniel Benítez fue el único reportero del canal local que se alzó con la estatuilla dorada en esta ocasión, por su cobertura de esta historia. Destacó que esta distinción significa mucho para él, pero atribuye los resultados al equipo que lo acompañó, incluyendo al editor y camarógrafo:

“En televisión no hay nada individual. Este es un reconocimiento para todo un equipo de profesionales que cada día están junto a nuestra gente ofreciendo el mejor periodismo local. Estoy muy feliz de que nos hayan reconocido.”

Asimismo, subrayó que ser honrado por su labor periodística lo motiva aún más a seguir contando historias de impacto y relevancia social, dando voz a quienes han sufrido bajo la dictadura cubana y preservando la memoria histórica de un país cuya libertad y derechos han sido sistemáticamente reprimidos.

“El compromiso no lo define un premio. Es nuestra responsabilidad con una audiencia que cada día nos espera a las 6 y 11 de la noche para contarles las historias que le impactan.”, refirió.

Los Emmy son los galardones más prestigiosos de la industria televisiva, reconociendo la excelencia en producción, narrativa y periodismo a todos los niveles. Y el trabajo de Benítez se destacó por su sensibilidad, profundidad y rigor periodístico, ofreciendo un relato humano sobre la migración cubana y mostrando la resiliencia del pueblo frente al régimen castrista.

Un reconocimiento que no solo enaltece su labor como autor y la de Univisión 23 Miami, sino que también subraya la importancia de preservar la memoria histórica y dar voz a quienes vivieron momentos que marcaron la vida de tantas familias, cuyos efectos aún se reflejan, de distintas maneras, en la vida de miles de cubanos que continúan huyendo del control y la opresión ejercidos por los Castro y sus aliados.