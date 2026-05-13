miércoles 13  de  mayo 2026
CINE

Vin Diesel rinde homenaje a "Rápido y Furioso" en Cannes

Rápido y Furioso se proyectará a medianoche, trayendo el glamour de Hollywood a Cannes, donde los estudios estadounidenses brillan por su ausencia

Vin Diesel asiste al estreno mundial de The Bluff de Amazon Prime Video en el Teatro Chino TCL el 17 de febrero de 2026 en Hollywood, California.&nbsp;

Vin Diesel asiste al estreno mundial de "The Bluff" de Amazon Prime Video en el Teatro Chino TCL el 17 de febrero de 2026 en Hollywood, California. 

AFP/Vía Emma McIntyre/Getty Images

CANNES.- Vin Diesel y Michelle Rodríguez encabezarán el reencuentro del elenco de Rápido y Furioso el miércoles en Cannes, antes de una proyección especial para conmemorar el 25 aniversario de la película original. Los actores posaron con la también actriz Jordana Brewster y la hija del fallecido coprotagonista Paul Walker.

Walker murió en un accidente automovilístico en 2013, en el festival de cine francés el miércoles.

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Rápido y Furioso se proyectará a medianoche, trayendo el glamour de Hollywood a Cannes, donde los estudios estadounidenses brillan por su ausencia.

Grandes productoras de Hollywood como Universal, Disney y Sony, así como gigantes del streaming como Netflix y Amazon, han decidido no estrenar ninguna de sus superproducciones en la Riviera francesa, a diferencia de años anteriores.

Entre las razones de su ausencia se encuentran la reducción de costos, una creciente preferencia por lanzamientos controlados en redes sociales y el riesgo de que las críticas negativas de Cannes puedan condenar una película al fracaso.

La primera entrega de Rápido y Furioso, un thriller de carreras callejeras, ayudó a lanzar una franquicia que ha recaudado más de siete mil millones de dólares en todo el mundo, según cifras de la industria.

Diesel anunció el lunes que Universal, propietaria de la franquicia, adaptará el concepto —que ya cuenta con 11 películas— a una serie de televisión.

FUENTE: AFP

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