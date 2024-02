Jay-Z cuestiona el método de la Academia para seleccionar a los ganadores del Grammy

Durante su discurso, el intérprete se unió al clamor de otros artistas y reflexionó sobre el impacto del galardón en los talentos y cómo algunos se sienten desanimados al no lograr el reconocimiento de esta premiación.

"Queremos que todos lo hagan bien. Los amamos a todos. Al menos hazlo más cerca de lo correcto", comentó luego de recordar que en 1989 Will Smith y DJ Jazzy Jeff boicotearon la premiación al descubrir que la categoría que premiaba al rap no sería televisada; acción que en 1998 él repitió al conocer que DMX no obtuvo ninguna nominación.

El reclamo de Jay-Z

Fue entonces cuando el artista tocó un tema álgido para muchos seguidores de la industria y notablemente personal para él: que Beyoncé sea la artista más galardonada (32 gramófonos en total), pero jamás haya ganado el galardón más importante de la premiación.

"Ella tiene más premios Grammy que todos y nunca ganó el álbum del año. Así que incluso según tus propias métricas, eso no funciona. Piensa en eso: la mayor cantidad de Grammys. Nunca ganó el álbum del año. Eso no funciona", destacó.

La tensión subió cuando Jay-Z, quien estaba acompañado en el escenario por su hija Blue Ivy, destacó que algunos artistas no consiguen el premio de forma injusta y otros ni siquiera son parte oficial de las categorías en las que los nominan.

"Muchos de ustedes van a regresar a casa y sentirán que les han robado. A algunos de ustedes les pueden robar. Algunos de ustedes no pertenecen a esta categoría. Cuando me pongo nervioso digo la verdad", agregó entre risas y mientras algunos en el público lo aplaudían, otros dejaron salir unos abucheos y otra parte se quedó en silencio.

No obstante, también manifestó que en los últimos años la Academia se ha encaminado hacia cambios positivos y notables. Ejemplo de ello ha sido que en esta edición, las mujeres dominaron las nominaciones.

Culminó su intervención invitando a todos los artistas a no darse por vencido.

"En la vida tienes que seguir apareciendo hasta que te den todos esos elogios que crees que mereces".