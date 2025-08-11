lunes 11  de  agosto 2025
Jeff Bezos y Lauren Sánchez exigen pago millonario por filtración de fotos íntimas

La controversia comenzó en 2019, cuando el tabloide National Enquirer publicó fotos y detalles sobre la relación entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez

El multimillonario Jeff Bezos y la presentadora de televisión Lauren Sanchez comenzaron a salir en secreto antes de 2019

El multimillonario Jeff Bezos y la presentadora de televisión Lauren Sanchez comenzaron a salir en secreto antes de 2019

AFP/ Michael Tran
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez, han tomado medidas legales contra Michael Sánchez, hermano de Lauren, al exigirle el pago de 190,000 dólares en honorarios legales. Esta petición surge tras una larga disputa relacionada con la filtración y venta de fotos íntimas y mensajes privados del empresario.

La controversia comenzó en 2019, cuando el tabloide National Enquirer publicó imágenes y detalles sobre la relación entre Bezos y Lauren Sánchez, información que supuestamente fue vendida por Michael Sánchez por 200,000 dólares al medio de comunicación.

Este acto desató un escándalo mediático y un proceso legal en el que Bezos buscó responsabilizar a quienes participaron en la filtración.

Respuesta de Sánchez

Posteriormente, Michael Sánchez presentó una demanda por difamación contra Jeff Bezos y su asesor de seguridad, Gavin de Becker, alegando acusaciones falsas sobre su implicación en la filtración. Sin embargo, un juez desestimó esta demanda en 2020, considerando que se basaba en rumores infundados.

Actualmente, Jeff Bezos y Lauren Sánchez han solicitado en la Corte Superior de California el pago de 182,374 dólares en honorarios legales, además de 8,182 dólares en gastos judiciales, argumentando que Michael Sánchez ha llevado a cabo una campaña de acoso con fines económicos durante varios años.

A pesar de las tensiones, la pareja continúa con su vida pública y privada, habiendo celebrado recientemente su boda en Venecia y disfrutando de vacaciones en el lujoso yate Koru. Por su parte, Michael Sánchez ha rechazado las acusaciones y ha criticado el sistema legal.

Este caso continúa abierto y representa uno de los capítulos más polémicos en la vida personal del empresario y su familia.

