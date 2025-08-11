lunes 11  de  agosto 2025
Kelly Clarkson se emociona en el escenario días antes de la muerte de exesposo

Pocos días después, el 7 de agosto, se confirmó la muerte del exesposo de Kelly Clarkson tras una batalla contra el cáncer

AFP/ Dia Dipasupil/ Vía Getty Images
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Apenas 12 días antes de la muerte de su exesposo, Brandon Blackstock, la cantante Kelly Clarkson protagonizó un momento cargado de emoción durante su residencia en Las Vegas. El 26 de julio, la artista interpretaba una versión renovada de Piece by Piece cuando, visiblemente conmovida, tuvo que contener las lágrimas ante el público.

La canción, lanzada originalmente en 2015, hablaba de cómo Blackstock, entonces su pareja, le había dado el apoyo que no recibió de su padre. Tras su divorcio en 2020, Clarkson reescribió la letra para reflejar un proceso de sanación y amor propio, con frases como: “I just walk away, when they ask for money / I take care of me, ’cause I love me” (“Me voy, cuando me piden dinero / me cuido a mí misma, porque me amo”).

Hijos de Kelly Clarkson devastados tras muerte de Brandon Blackstock
Kelly Clarkson pospone residencia para cuidar de sus hijos

En su más reciente interpretación, la artista también incluyó versos dirigidos a sus hijos: “I’m learning every day how to love me / I let go of the shame that you taught me” (“Aprendo cada día a amarme / dejo atrás la vergüenza que me enseñaste”). El momento fue captado en video por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Muerte de Blackstock

Pocos días después, el 7 de agosto, se confirmó la muerte de Blackstock, de 48 años, tras una batalla contra el cáncer. La cantante, que comparte con él dos hijos, decidió cancelar sus próximas presentaciones en Las Vegas para acompañar a su familia en el difícil momento.

Fuentes cercanas han descrito a Clarkson como devastada, pero centrada en el bienestar de sus hijos. A pesar de las tensiones que marcaron su divorcio, la intérprete de Because of You permaneció cerca durante la enfermedad de su exesposo. La familia de Blackstock agradeció las muestras de apoyo y pidió privacidad para atravesar el duelo.

El episodio sobre el escenario, ahora visto con otros ojos, se ha convertido en un símbolo de la resiliencia personal de Clarkson y de la importancia de transformar el dolor en fuerza.

