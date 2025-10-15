miércoles 15  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

Jennifer Aniston explica por qué no quiso adoptar

La actriz aseveró que se siente tranquila con su decisión, destacando que la maternidad no era parte del plan que el universo tenía escrito para ella

Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de The Morning Show en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de "The Morning Show" en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/ Jamie McCarthy / Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En los últimos años, Jennifer Aniston ha abierto su corazón para exponer las razones por las cuales nunca tuvo hijos, rechazando todos los señalamientos que recibió por décadas sobre ser una mujer adicta al trabajo que no quiso formar una familia.

Aunque en 2022 reveló que fueron varios los tratamientos a los que se sometió para cumplir el sueño de ser madre, muchos aún cuestionan por qué la actriz de Friends no recurrió a otros métodos para ver crecer su familia, entre ellos una madre sustituta o adopción, algo común en la industria hollywoodense.

Lee además
La actriz estadounidense Jennifer Aniston. 
CELEBRIDADES

Jennifer Aniston revela que intentó ser madre durante veinte años
En esta foto de archivo, Kim Kardashian y Kanye West asisten a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las artes escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020. El febrero pasado, la estrella estadounidense de la telerrealidad le pidió oficialmente el divorcio al rapero y empresario, tras casi siete años de matrimonio. Kim y Kanye estuvieron casados desde mayo de 2014 y producto de su amor tuvieron cuatro hijos: North, Psalm, Saint y Chicago West.
CELEBRIDADES

Kim Kardashian revela que Kanye West lleva meses sin ver a sus hijos

Sin embargo, en el podcast de Monica Padman, Armchair Expert, Aniston abordó nuevamente el tema de la maternidad luego de que la anfitriona le expusiera sus dudas sobre ser madre y le preguntara a la intérprete si había hallado paz en la decisión que tomó tras sus frustrados intentos.

"Es tan tranquilo. Pero debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto”, comentó la protagonista de The Morning Show.

Fue entonces cuando Jennifer explicó las razones por las que nunca optó por la adopción para convertirse en madre: "Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado", compartió.

Aniston señaló que si bien fueron momentos difíciles los que vivió, pudo vivir el duelo y aunque a veces reflexionó sobre los hijos que pudo haber tenido con algunas de sus parejas, el momento pasaba. Ahora se siente tranquila con su decisión, destacando que la maternidad no era parte del plan que el universo tenía escrito para ella.

“Simplemente no estaba en el plan, cualquiera que fuera el plan... es muy emotivo, especialmente en el momento en que (los médicos) dicen: ‘Eso es todo’, porque hay un momento extraño cuando eso sucede”.

"No conocían mi historia"

En una reciente entrevista, la actriz de 56 años explica las razones que la motivaron a romper su silencio sobre el tema.

Durante una conversación con la revista Harper's Bazaar, la estrella de Friends abrió su corazón para hablar de cómo la afectó la constante especulación sobre embarazos a la que fue sometida durante dos décadas.

"No conocían mi historia, ni lo que había pasado durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no hago públicos mis problemas médicos. Eso no le incumbe a nadie", expresó.

Agregó que durante mucho tiempo intentó ignorar la situación, hasta que se volvió insostenible y sintió la necesidad de pronunciarse al respecto.

"Llega un punto en el que es imposible no oírlo: la historia de que no tendré un bebé o una familia porque soy egoísta, adicta al trabajo. Me afecta; soy un ser humano. Todos somos seres humanos", comentó.

Temas
Te puede interesar

Hija de Michael Jackson recibe 65 millones de dólares del patrimonio del cantante

Billie Eilish envía regalo a fan que la defendió de agresión en concierto

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno