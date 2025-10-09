Jennifer Aniston revela que intentó ser madre durante veinte años

MIAMI.- En 2016, Jennifer Aniston escribió una carta abierta en la que se defendía del escrutinio de la prensa respecto a su maternidad. En una reciente entrevista , la actriz de 56 años explica las razones que la motivaron a romper su silencio sobre el tema.

Durante una conversación con la revista Harper's Bazaar, la estrella de Friends abrió su corazón para hablar de cómo la afectó la constante especulación sobre embarazos a la que fue sometida durante dos décadas.

"No conocían mi historia, ni lo que había pasado durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no hago públicos mis problemas médicos. Eso no le incumbe a nadie", expresó.

Agregó que durante mucho tiempo intentó ignorar la situación, hasta que se volvió insostenible y sintió la necesidad de pronunciarse al respecto.

"Llega un punto en el que es imposible no oírlo: la historia de que no tendré un bebé o una familia porque soy egoísta, adicta al trabajo. Me afecta; soy un ser humano. Todos somos seres humanos", comentó.

La protagonista de The Morning Show explicó que se sintió interpelada a hablar en nombre de otras personas que podrían estar en su misma situación, ya que conocía a muchas que intentaban tener hijos y pasaban por tratamientos de la fertilización in vitro. "Sentí que no era solo por mí, sino por cualquier mujer que estuviera pasando por lo mismo".

"Madre de apoyo"

En el pasado, también habló sobre la creencia de que una mujer solo puede ser maternal con sus propios hijos, aclarando que se podía sentir una calidez parecida con sobrinos, hijos de amigos o mascotas.

De hecho, el actor Jason Bateman, amigo íntimo de Aniston, habló en agosto con Vanity Fair sobre la relación cercana que tiene la actriz con sus dos hijas, Francesca, de 18 años, y Maple, de 13.

Bateman afirmó que Aniston es más una 'madre de apoyo' para Amanda Anka, su esposa y madre de sus hijas.

"Casi nos hace quedar mal porque es increíblemente atenta y constante con su curiosidad y calidez. Es la primera en llamar o escribir sobre las citas importantes en la vida de las chicas. Tiene preguntas sobre sus novios (...) Ha sido parte de sus vidas desde que nacieron", comentó el protagonista de Arrested Development.