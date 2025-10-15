miércoles 15  de  octubre 2025
Billie Eilish envía regalo a fan que la defendió de agresión en concierto

Una admiradora de Billie Eilish se hizo viral tras salir en defensa de la intérprete de Bad Guy cuando un desconocido la agredió en su presentación en Miami

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish llega a la 64 entrega de los Grammy en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas el 3 de abril de 2022. Si Eilish gana los siete premios a los que aspira, será la mujer más galardonada en los Grammy en un solo año.

AFP/Ángela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Después de un momento aterrador en el reciente concierto de Billie Eilish en Miami, una fanática se hizo viral debido a la rapidez con la que entró en acción para defender a la cantante de un agresor que se encontraba en el público.

Aniyah, una admiradora de 18 años, no dudó en reaccionar cuando un desconocido tomó a la intérprete de Bad Guy del brazo y la empujó contra la barrera durante la primera de sus tres actuaciones en el Kaseya Center.

Como quedó grabado en numerosos videos subidos a redes sociales, la joven fan persiguió al culpable mientras el personal de seguridad se lo llevaba y lo reprendió severamente.

Unos días después, Aniyah compartió en su cuenta de Instagram una publicación mostrando una sudadera y otros obsequios enviados por Eilish como agradecimiento por su ayuda.

"¡Muchas gracias por los regalos, Billie!", escribió la joven junto con varios emoticones de corazón.

Agradecimientos

El público también ha expresado su admiración por la valentía de esta fanática.

A pocos días del incidente, Aniyah ha conseguido más de medio millón de seguidores en TikTok, y los fans de la nueve veces ganadora del Grammy la buscan en línea para elogiarla por proteger a su ídolo.

Finneas, hermano de Eilish y productor de sus éxitos, también la elogió en su historia de Instagram después del aterrador momento.

Aunque la cantante no ha hecho comentarios públicos sobre lo sucedido, la policía local confirmó a ABC News que el agresor fue expulsado inmediatamente del Kaseya Center. No se tomaron medidas adicionales después de esto.

Billie Eilish ya ha culminado su serie de conciertos en Miami. Su próxima parada en la gira Hit Me Hard and Soft, que comenzó hace más de un año, en septiembre de 2024, será en el Kia Center de Orlando, Florida.

